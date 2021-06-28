Новая колыбель болезней? Индия не случайно подарила миру вирус, штаммы и ковидные осложнения

В Индии у летучих мышей обнаружили признаки смертельного вируса Нипах, который циркулирует по стране. Оттуда же пришли новые штаммы коронавируса «дельта» и «дельта плюс». А теперь стало известно, что переболевшие СОVID-19 индийские дети начали чаще заболевать мультисистемным воспалительным синдромом. Складывается впечатление, что Индия становится колыбелью вирусов и болезней. Справедливо ли это?

Еще один смертельный вирус

Ученые из Национального института вирусологии Индии обнаружили антитела к смертельно опасному вирусу Нипах у летучих мышей. Об этом говорится в препринте научной статьи по результатам исследования. Специалисты отловили мышей двух видов в пещере в районе города Махабалешвара. Антитела обнаружили у 33 из 56 мышей одного вида и одной из четырех — другого.

«Повторяющиеся вспышки, высокий уровень смертности, передача от человека к человеку и отсутствие эффективных вакцин и противовирусных препаратов вызывают серьезную озабоченность в Индии, поскольку места скопления летучих мышей очень распространены в районах, где проживают много людей», — заявили ученые.

Всемирная организация здравоохранения отнесла Нипах к одному из самых опасных вирусов. Передается он людям как от животных, так и от других зараженных людей. Подхвативший этот вирус может перенести его бессимптомно, а может и заболеть острым респираторным заболеванием и даже энцефалитом.

От этого вируса нет лекарств или вакцины. Смертность от заболевания, вызванного вирусом Нипах, составляет от 40 до 75%. Он может поразить широкий круг людей и животных.

До этого в Индии обнаружили штаммы коронавируса «дельта» и «дельта плюс». Они стремительно распространяются по всему миру. А еще стало известно, что переболевшие ковидом индийские дети начали чаще заболевать мультисистемным воспалительным синдромом.

Тесная страна

На территории Приморского края — это самая близкая к Юго-Восточной Азии российская территория — вирус Нипах еще не обнаружили. Об этом «360» заявил руководитель Международного научно-образовательного центра биологической безопасности Дальневосточного федерального университета Михаил Щелканов. По его мнению, региону вирус не грозит, ведь он распространяется в более южных районах.

В Индии настолько высокая плотность населения, настолько отличные от РФ принципы санитарно-эпидемиологического надзора, <...> что любая имплементация молекулярно-генетических методов диагностики инфекций тут же выявляет огромное количество этих вирусов. Тут ничего удивительного нет Михаил Щелканов.

Щелканов отметил, что вместе с тем Индия последние годы делает гигантский скачок в области молекулярно-генетической диагностики инфекционных заболеваний.

Мгновенные мутации

Винить во всех бедах эту страну пока рано, уверен академик РАЕН, специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики Игорь Гундаров.

«Вот уже полтора года идет полный хаос в информационной сфере. Очень сложно судить, что реально происходит. То, что выявили в Индии… Буквально через месяц этот штамм обнаружили уже в 90 странах мира. Возникает вопрос: может, в Индии просто у первых выявили, а вирус уже давно функционировал в этих странах?» — сказал он «360».

По словам собеседника, на фоне закрытых границ и проводимых мер безопасности такое молниеносное распространение вируса вызывает вопросы. Между тем все микроорганизмы находятся между собой в тесном сообщении. Можно сказать, живут племенами.

«У них мутации происходят одновременно. <…> Плывет огромная стая рыб, мгновение — они все повернули. <…> Что-то есть такое, что мгновенно управляет этим племенем. Все эти вспышки происходят мгновенно. <…> Если взять не коронавирус, а все другие бактерии, то увидим, что они точно так же колеблются. Можно обнаружить новый штамм не в Индии, а где-нибудь в Подольске. Здесь действуют закономерности вирусов», — заключил Гундаров.

Именно поэтому называть Индию новой колыбелью вирусов не стоит. Такая ситуация могла сложиться практически в любом месте. Правда, именно в Индии санитарные условия, плотность населения и проблемы здравоохранения создали условия для размножения штаммов и ковидных осложнений.