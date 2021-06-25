Индийский штамм замаскировался под ОРЗ

Индийский штамм коронавируса, он же «дельта плюс», пришел в Россию и замаскировался под ОРЗ. Об особенностях новой мутации рассказал заслуженный врач РФ, ведущий научный редактор сервиса Vrachu.ru Михаил Каган, сообщил сайт kp.ru.

«Дельта плюс» устойчив к разработанным методам лечения, он принес другие симптомы. Молодые люди, ранее болеющие в основном бессимптомно, стали переносить инфекцию тяжелее. Главные симптомы штамма: головная боль, боль в горле, насморк, лихорадка и кашель.

Каган подтвердил, что симптоматика ковида действительно изменилась. Вирус сильно поменял структуру S-белка, поэтому индийский штамм отличается от классического уханьского. При этом медик допустил, что мутация не так молниеносно проникает в клетки, от которых зависит обоняние.

«Как следствие, в числе первичных симптомов появился насморк и исчезла потеря обоняния», — отметил Каган.

Такое изменение в симптоматике затрудняет диагностику ковида, заметил специалист. Новый штамм окончательно замаскировался под ОРЗ. Температура, головная боль, насморк — типичные признаки любых острых респираторных заболеваний, а их насчитываются сотни.