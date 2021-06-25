Роспотребнадзор проверит информацию о штамме «дельта плюс» в России

Информация о выявлении в России штамма коронавируса «дельта плюс» сейчас проверяется. Подобные сообщения часто не подтверждаются. Об этом заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Научные организации Роспотребнадзора проверяют информацию о якобы выявлении в России штамма „дельта плюс“. Подобные заявления зачастую не подтверждаются после научной экспертизы», — сказано в сообщении ведомства, которое процитировало РИА «Новости».

Ранее заместитель директора НИИ гриппа имени Смородинцева по научной работе Дарья Даниленко рассказала изданию «Фонтанка.ру» о том, что в России подтвержден первый случай заражения новым штаммом коронавируса «дельта плюс».

Даниленко предположила, что человек приехал зараженным из-за границы. Она добавила, что единичные случаи заражения штаммом «дельта плюс» уже зарегистрированы в Великобритании, США и некоторых других странах.

«Дельта плюс» является новой модификацией так называемого индийского варианта коронавируса. Врачи говорят, что эта мутация наиболее заразная и болезнь протекает более тяжело.