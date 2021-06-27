Найденный в Индии вирус Нипах смертельно опасен. Но эпидемия исключена

Смертельно опасный для человека вирус Нипах обнаружили у летучих мышей в Индии. Вакцины и лекарств от него нет. Врач-эпидемиолог Эдуард Шунков в беседе с «360» заявил, что этот вирус не сможет спровоцировать массовую заболеваемость.

Вирус Нипах передается и животным, и людям. По словам Шункова, у человека вызванное им заболевание может протекать как обычная простуда, а может вызвать энцефалит, который часто бывает смертельным.

Как происходит заражение

Заразиться этим вирусом можно при контакте с фруктами, зараженными выделениями летучих мышей. Допускают и воздушно-капельный путь заражения — при выдыхании инфицированным животным вирусных частиц, уточнил врач.

У Нипаха есть «родственники» — это вирус Хендра и вирус бешенства. Их также переносят представители семейства крылановых. И если бешенство опасно для всех живых существ, то мишенью для Хендры становятся лошади, а для Нипаха — свиньи. Соответственно, от зараженных лошадей и свиней им тоже можно заразиться, отметил Шунков.

Он подчеркнул, что заболевание, которое вызывает Нипах, не имеет специфического лечения. Вакцины от него тоже нет.

«Но случаев заболевания слишком мало, чтобы это позволило вирусу приобрести мутацию, дающую ему возможность спровоцировать массовую заболеваемость», — подчеркнул врач.

Простая профилактика

По его словам, российские ученые отслеживают сообщения Всемирной организации здравоохранения и центра по контролю и профилактике заболеваний. Меры профилактики против Нипаха совсем несложные: тщательно мыть фрукты, привезенные из других стран, а фрукты со следами укусов летучих мышей вообще не допускать к употреблению.

«Учитывая небольшое количество случаев заболевания этим вирусом, необходимости принятия особых специфических мер профилактики в нашей стране нет», — добавил Шунков.

Причин паниковать нет

Локальные вспышки вируса Нипах ранее фиксировались в основном в Бангладеш, Малайзии, Сингапуре и Индии. Но на фоне того, что именно летучие мыши послужили причиной пандемии коронавируса, ВОЗ проявляет пристальное внимание и настаивает на изучении всех вирусов, передающихся от семейства крылановых, пояснил эпидемиолог.

По его мнению, пока нельзя говорить о том, что заражение Нипахом может принять характер эпидемии, несмотря на то, что его выявляли в разное время в отдельных странах.

Шунков подчеркнул, что сдержать распространение этого вируса там, где он был замечен, можно элементарными способами. Это своевременные меры профилактики, информирование людей, санитарный надзор за фруктами и карантинные мероприятия в отношении зараженных животных.