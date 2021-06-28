Опасный синдром нашли у детей, которые переболели COVID-19

Переболевших ковидом детей в Индии поразил смертельно опасный мультисистемный воспалительный синдром. Для него типичны температура, рвота, диарея и другие симптомы.

Заведующий педиатрическим отделением неотложной помощи и интенсивной терапии Института медицинского образования в Чандигархе, профессор Джаяшри рассказал, что заболевание фиксируется в течение года. Однако количество случаев увеличивается.

Как написала газета The Times of India, точное их число пока не установлено. Врачи бьют тревогу из-за того, что до сих пор нет рекомендаций по лечению и официальной статистики. Известно только, что в Чандигархе этот симптом зафиксировали примерно у 42–252 заболевших.

Мультисистемный воспалительный синдром характеризуется температурой, лихорадкой, сыпью, диареей, рвотой. Часто его путают с другими детскими болезнями.

Профессор пульмонологии Мину Сингх из Чандигарха отметил, что чаще всего такой синдром замечен у детей с лишним весом. Также специалист считает, что синдром возникает из-за долгого отсутствия движения и прогулок на свежем воздухе.