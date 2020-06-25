Китай 20 лет создавал альтернативу GPS. Система навигации состоит из 35 спутников

«Бэйдоу» переводится как «Северный ковш». Так в Китае называют созвездие Большой Медведицы. Свой аналог американской GPS китайцы разрабатывали 20 лет. Теперь навигационная система состоит из 35 спутников.

«Это спутники, которые запускают на орбиту, чтобы они помогали движущимся и не движущимся объектам находить свои координаты по широте, долготе и высоте. Чем больше спутников на орбите, тем корректнее координаты. Если у вас в плоскости, грубо говоря, 28 спутников, вы за долю секунды можете точно увидеть свои координаты. Если вы включите любое приложение навигации, то вы увидите, что чем дольше у вас навигация включена, тем точнее оно показывает ваше положение», — объяснил «360» специалист по информационной безопасности Сохраб Гайрат.

По его словам, 20 лет для разработки подобной технологии — это небольшой срок. Слишком уж трудоемкий процесс. При этом, уверен собеседник «360», система GPS далеко ушла от своих аналогов. Китаю и России будет тяжело составить конкуренцию США из-за меньшего количества спутников.

Однако собственная система делает страну, в том числе и Китай, более независимой от США. Последнее десятилетие Пекин запускает очень много пилотных проектов. Так, у китайцев есть город, который полностью живет по блокчейну.

Данная технология геолокаций по слежке передвижений граждан очень нужна, чтобы завершить инновационные эксперименты Китая. Допустим, производство автомобиля. Вы производите все, но шины покупаете у другого государства. Вот как раз для полной реализации своих технологий это было необходимо Сохраб Гайрат специалист по информационной безопасности.

Навигационные системы используются в гражданских и военных целях. В частности, они помогают следить за местоположением и позволяют узнавать точное время.

Кроме китайской «Бэйдоу» и американской GPS, глобальные навигационные системы есть также у России (ГЛОНАСС) и Евросоюза (Galileo). США и СССР начали разрабатывать свои системы еще в годы холодной войны. ГЛОНАСС начали разрабатывать в 1976 году, а завершили его создание в 1995-м. Пентагон приступил к своему проекту в 1973 году, заработал он в 1993-м.