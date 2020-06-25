На пороге нового мира. Почему США так рвутся из оков ядерных соглашений

Этот год особенно ясно показал, что угрозы спокойной и безопасной жизни человека не исчерпываются ядерным оружием. Вызовы здравоохранения, киберпреступности и даже экологии отодвинули важность ядерного урегулирования на второй план, но проблема от этого не стала менее опасной. Что ждет договор СНВ-3, и почему США так яростно пытаются его избежать — рассуждает колумнист «360».

Последнее и единственное в истории использование атомной бомбы произошло 75 лет назад. Это создало иллюзию, будто сознательность и страх перед масштабом разрушительности окончательно превратили ядерное оружие в фактор сдерживания, который никогда не будет приведен в действие.

Однако обстановка в мире доказывает обратное. Разработать ядерное оружие сегодня способно практически любое развивающееся государство (пример Ирана и КНДР это доказывает), а напряженная ситуация в некоторых регионах говорит о том, что от сознательности до безответственности — один шаг.

Истоки ядерной безопасности были заложены, когда на ядерном поле играли только два игрока, СССР и США, но сегодня к «ядерному клубу» присоединились Великобритания, Китай, Индия и Пакистан, а также Иран, КНДР и прочие страны. Ядерное равновесие холодной войны утеряно, и последовательный выход США из соглашений в какой-то степени является симптомом, а не причиной.

Быть или не быть СНВ-3?

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) от 2010 года должен был заменить реализованные договора СНВ-1 и СНП. Последние были похожи по сути, но не предполагали такого радикального сокращения, как СНВ-3. Тем не менее, они были исполнены и срок их действия истек.

По СНВ-3 России и США нужно было сократить и ограничить число стратегических наступательных вооружений — развернутых носителей бомб с каждой стороны до 700 единиц, а самих боезарядов на них до 1550 единиц.

Главным недостатком договора является то, что к нему не присоединились растущие ядерные державы. Он двусторонний, что никак не ограничивает военные потенциалы Китая и Индии, например. Уже тогда многие эксперты высказывали мнение, что такие двусторонние соглашения по вооружениям исчерпали себя.

Также у договора были проблемы с учетом боезарядов на ракетах с разделяющимися головными частями (РГЧ). Такая ракета несет на себе не один, а несколько блоков с бомбами, и США предложили закрепить в договоре текущее количество боезарядов. При этом на РГЧ можно смонтировать до 14 бомб, которые не будут учитываться соглашением. При этом ранее в договорах учитывалось все, что могла «унести» ракета.

В следующем году СНВ-3 истекает. Несмотря на призывы Демократической партии США продлить СНВ-3 на пять лет, у Дональда Трампа свои взгляды на вопрос.

Пришло время президенту Трампу прислушаться к голосу разума, к экспертам и нашим союзникам, которые признают, что этот договор является неотъемлемым столпом безопасности заявление демократов в конгрессе США

При этом официальные лица администрации США считают, что вопрос продления СНВ-3 не является неотложным. Они уверены, что быстрое заключение нового договора — даже может повредить возможности более широкого соглашения с Москвой и Пекином.

22 июня в Вене делегации России и США обсудили продление ДСНВ, но стороны так ни к чему и не пришли.

Что остается?

Если Белый дом не продлит и это соглашение, то регулировать ядерное оружие будут только архаичные Договор о нераспространении (ДНЯО, 1968), и два Договора об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-I и ОСВ-II, 1970-е),

Многосторонний ДНЯО призван ограничить круг ядерных стран и обеспечить контроль за тем, чтобы страны использовали ядерную энергию в мирных целях (через МАГАТЭ). Однако он никак не помешал странам разработать свое ядерное оружие.

Самый первый двусторонний договор СССР и США по вооружениям, ОСВ-I всего лишь закрепил количество арсенала каждой из сторон на том уровне, на каком они находились в тот момент. А ОСВ-II немного ограничивал пока только носители (пусковые установки, бомбардировщики и ракеты) до до 2500 единиц, но не сами атомные бомбы. С учетом разработки в то время ракет РГЧ его эффективность была очень спорной.

Договора устанавливают ограничения, но не сокращают пусковые установки, так как к сегодняшнему дню страны уже опустили их количество намного ниже уровня времен холодной войны. Это значит, говорить о разоружении сегодня уже не приходится.

США уже покинули Договор ПРО, ДРСМД, также перестали действовать ряд других важных соглашений (ДОВСЕ). Техническое урегулирование атомного потенциала является лишь частью функций всех этих договоров. Статус этих документов подчеркивает опасность и огромную ответственность в обладании ядерным оружием, особенно для нестабильных государств с нерешенными конфликтами, вроде КНДР, Индии и Китая.

Чего добиваются США?

Желание Соединенных Штатов «накинуть оковы» договоров на Китай понятно, особенно на фоне резкого разворота Белого дома к торговой войне с КНР.

Тем не менее, стремление расторгнуть ядерные соглашения прямо указывает на желание США нарастить атомный, а также общий военный потенциал, тем более, что Дональд Трамп не раз упоминал об «отсталом» положении США в этой сфере. Белый дом уже объявил о возможности проведения ядерных испытаний, впервые с 1992 года.

Поэтому пока возможно два пути — обновленный контроль с участием новых ядерных держав и ядерная анархия, в которой распространение разрушительного оружия не будет контролироваться.

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