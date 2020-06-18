Военный спутник США вывели на орбиту с МКС

Американский спутник Red-Eye-2 запустили на орбиту с борта Международной космической станции (МКС). Об этом заявили в NASA.

«Микроспутник [программы] Red-Eye был выведен сегодня днем на околоземную орбиту», — сказано в отчете на сайте космического ведомства Соединенных Штатов.

Этот 110-килограммовый аппарат будет тестировать коммуникационное оборудование бортовых компьютеров, спутников и технологий регулирования температуры. Портал Spaceflight Now отметил, что Red-Eye-2 намерено использовать Управление перспективных исследований Министерства обороны США.

Космический аппарат вывели на орбиту при помощи устройства для развертывания малых спутников Kaber Microsat, который находится на японском модуле Kibo. Во время выхода Red-Eye-2 на орбиту был использован манипулятор Dextre.

Аппарат доставили на МКС еще 18 февраля на грузовом космическом корабле Cygnus. Он является вторым из трех спутников серии Red-Eye. Первую версию этого спутника вывели на околоземную орбиту в июне прошлого года, написала газета «Известия».

Ранее стало известно, что Пентагон разработал «Стратегию обороны в космосе» для защиты от России и Китая.