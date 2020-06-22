Пентагон подготовил военный груз для Украины
Транспортное командование США на своей странице в Twitter сообщило, что подготовило к отправке на Украину груз военной помощи на базе ВВС в Дувре.
Оборудование загружено в военно-транспортный самолет Atlas.
«США привержены суверенитету и территориальной целостности Украины», — уточнило в Twitter американское командование.
На днях стало известно, что Вашингтон передаст Киеву военное оборудование на 60 миллионов долларов. На Украину будут доставлены боеприпасы, рации и противотанковые ракеты Javelin.