С Плесецка запустили ракету со спутником «Глонас-М»

Ракета «Союз-2.1б» с навигационным аппаратом «Глонасс-М» запущена с космодрома Плесецк в Архангельской области. Через несколько часов «Глонасс-М» выйдет на расчетную орбиту.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, запуск состоялся 16 марта, в 21:28 мск с пусковой установки № 4 площадки № 43 государственного космодрома Минобороны РФ (космодром Плесецк), пишет ТАСС.

Как отмечают в ведомстве, разгонный блок «Фрегат» со спутником «Глонасс-М» отделился от ракеты и приступил к выведению спутника на расчетную орбиту в штатном режиме.

«Космическая головная часть ракеты космического назначения „Союз-2.1б“ в составе разгонного блока „Фрегат“ и космического аппарата „Глонасс-М“ в расчетное время — 21:38 мск — штатно отделилась от третьей ступени ракеты-носителя „Союз-2.1б“», — сообщили в пресс-службе.

Это второй запуск «Союза-2» с Плесецка с начала года. Он заменил «Союз-У», эксплуатировавшийся с 1973 по 2012 год. С северного космодрома запущено 435 «Союзов-У» и 44 «Союза-2».

Ранее сообщалось, что с космодрома Байконур в 2020 году планируют запустить 18 ракет. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что этот космодром остается самым загруженным.