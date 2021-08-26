Капибары атаковали закрытый поселок в Аргентине. Но люди им не рады

Самый известный закрытый поселок Аргентины подвергся нападению со стороны капибар. Грызуны уничтожили газоны, покусали собак и стали причиной дорожно-транспортных происшествий. Люди капибарам оказались не рады, но власти запретили трогать их. Это не первое массовое нашествие животных в мире за последние годы.

Атака на элитный поселок

Нордельта — самый известный закрытый поселок Аргентины, построенный на заболоченных территориях Параны, второй по значимости реки в Южной Америке после Амазонки. Позволить себе жилье там могут только очень обеспеченные люди, и недавно их покой был нарушен. Несколько недель назад в поселок вторглись капибары, которых в Аргентине называют карпинчос. Животные уничтожили газоны, покусали собак и стали причиной дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщил The Guardian.

Один из местных жителей пожаловался на то, что грызуны не только разрушают лужайки, но еще и гадят повсюду. Некоторые хотели заняться отстрелом грызунов, но местные органы охраны дикой природы запретили трогать животных. В соцсетях также множество аргентинцев встали на защиту капибар.

Жильцы поселка рассматривают приток грызунов как вторжение в их собственность, но все наоборот. По мнению эколога Энрике Виале, это поселок Нордельта вторгся в экосистему капибар. Он подчеркнул, что застройщики при поддержке государства разрушают природу, чтобы продать жильцам дома в таких районах. Люди мечтают о жизни в дикой природе, но при этом хотят, чтобы там не было комаров, змей и капибар. Это так не работает.

«Нордельта — это гигантская парадигма закрытых поселков, построенных на водно-болотных угодьях. Первое, что она делает, — это лишает землю впитывающей функции, поэтому во время экстремальных погодных явлений затопленными оказываются более бедные близлежащие районы. Как всегда, расплачиваться приходится бедным», — заключил Виале.

Дружелюбие капибар

Пока богачи из Нордельты возмущены нашествием капибар, в животном мире они считаются самыми уживчивыми и дружелюбными существами. Они являются самыми крупными грызунами и могут вырастать до одного метра в длину, иметь высоту более 60 сантиметров и весить до 60 килограммов. Капибары часто содержатся в смешанных экспозициях с другими видами, потому что не агрессивны и уживчивы. Они от природы общительны и живут группами от 10 до 20 особей, но иногда их стаи могут достигать и нескольких сотен.

Обитают капибары на территории Южной Америки, близ водоемов, поскольку являются водоплавающими животными. Они могут провести под водой до пяти минут. Капибары травоядны, а на мертвом языке индейцев тупи «капибара» переводится как «поедатель тонкой травы».

Грызуны совершенно не агрессивны по отношению к других животным, а, наоборот, сразу стремятся с ними подружиться. Они не боятся ни крокодилов, ни обезьян, а с кошками вообще отлично ладят.

Гости животного мира

Впрочем, капибары не единственные животные, которые любят наведываться в гости к людям. Например, на Корсике пришлось закрыть несколько пляжей после нападения агрессивных коров на туристов и местных жителей. Два человека получили ранения. Стадо крупного рогатого скота также повредило частную собственность и автомобили.

А в Австралии после наводнений в марте и обильных осадков эвакуировались не только люди, но и животные. Например, пауки стали искать убежище в домах горожан. Одним из первых нашествие пауков заметил австралиец Мэтт Ловенфосс. Он рассказал, что членистоногим нужно было укрытие от воды, вот они и заползли к людям в дома. А деревья заполонили змеи, которые тоже искали сухие места для обитания.

В Лондоне во время локдауна жители столкнулись с настоящим нашествием крыс. Если раньше грызуны предпочитали жить в центре, то после закрытия ресторанов и офисов они мигрировали в жилые районы в поисках еды.

В Австралии в апреле 2020 года по центру города беззаботно прыгала кенгуру, а в Уэльсе центр города Лландидно заполнили более 120 кашемировых коз. Они атаковали клумбы и сады местных жителей.

В индийском городе Хардвар ночью по улицам прошлись пятнистые олени и косули. Первых заметили еще и на улицах Парижа. Две молодые особи прогулялись по пригороду Буасси-Сен-Леже в начале пандемии.