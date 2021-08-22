Пляжи Корсики были закрыты из-за нападения коров на людей

Пляжи на французском острове Корсика были закрыты после нападения агрессивных коров на туристов и местных жителей. Два человека получили ранения.

Как сообщило издание The Times, мужчина был ранен в шею, его доставили в больницу с пляжа в Сан-Мартино-ди-Лоту. В горной коммуне Лоцци 70-летняя женщина во время развешивания белья на улице получила серьезное ранение после нападения коровы.

«Женщина была ранена в двух сантиметрах от бедренной артерии. Если так будет продолжаться, будут смерти», — заявил мэр Лоцци Франсуа Аквавива в местном СМИ.

Недалеко от Аяччо, в южной части острова, пляжи были закрыты после того, как стадо крупного рогатого скота повредило частную собственность и автомобили.

«Туристы смеются над этим как над фольклором и фотографируют, но это настоящий вредитель», — сказал представитель одного из муниципалитетов.

Число бродячих коров на гористом средиземноморском острове Франции за последние годы увеличилось до 15 тысяч, отмечается в материале. Около половины из них принадлежат фермерам, остальные животные считаются дикими.

Житель Тверской области погиб после нападения пасущегося быка. Животное напало на мужчину в минувшую среду, 11 августа, в Селижаровском муниципальном округе. Мужчина оказался на территории, где пасут крупный рогатый скот. Местный житель подошел к быку на опасное расстояние, и животное напало на него.