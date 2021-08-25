Капибары затерроризировали жителей элитного аргентинского поселка

С неожиданной трудностью пришлось столкнуться богатым жителям пригородов Буэнос-Айреса: один из элитных поселков там буквально захватили капибары. Как сообщило издание The Guardian, люди оказались не готовы к нашествию грызунов.

Все началось еще несколько недель назад. По словам жителей, «вторжение» животных приобретает крупные масштабы. Из-за капибар происходят аварии на дорогах, грызуны атакуют лужайки и даже нападают на собак. В поселке Нордельта пытаются дать нашествию отпор, но сотрудники природоохранного ведомства запретили людям трогать животных.

В соцсетях появляется много саркастических сообщений от рядовых аргентинцев. Похоже, им совсем не жаль жителей элитного поселка, которых они считают настоящими толстосумами. Экологи же говорят, что это не нашествие животных на людей, все совсем наоборот: жители поселка со своим строительством вторглись в природную среду обитания капибар.

Капибары — это грызуны, которые очень напоминают морских свинок. Только по размеру они гораздо больше, сравнимы с крупными собаками. Рост взрослых животных может достигать 60 сантиметров, а вес — до 60 килограммов. Капибары обычно живут большими группами, редко можно встретить отдельные особи. Именно с группами грызунов и столкнулись богатые жители пригорода Буэнос-Айреса.

На борту одной из испанских авиакомпаний погибил 12 капибар. Теперь перевозчику предстоит заплатить крупный штраф.