Крысы оккупировали пригород Лондона. Их может быть больше, чем людей

В самом начале пандемии жители разных стран заметили, как дикие животные начали приходить в города и разгуливать по улицам. И если к валлийцам приходили горные козы, а к австралийцам — кенгуру, то жителям лондонского пригорода не повезло. У них началось нашествие крыс.

Жители Лондона столкнулись с настоящим нашествием крыс во время локдауна, сообщил CNN. Если раньше вредители обитали в шумном городском центре, то с закрытием ресторанов и офисов грызуны мигрировали в жилые районы в поисках еды.

Во время карантина семьям пришлось обедать и ужинать дома, именно это заставляло крыс путешествовать в пригороды столицы Великобритании. Кормушки для птиц, которые британцы вешают в своих дворах, также стали целью грызунов.

Лондонский крысолов Пол Клэйдон рассказал, как уничтожил целую колонию. Она пыталась пробраться в кроличью клетку, чтобы съесть ничего не подозревающего домашнего питомца. По его мнению, ситуация в дальнейшем может ухудшиться.

«Я боюсь, что после снятия ограничений Лондон ждет большой сюрприз. Особенно если предприятия, у которых были проблемы с грызунами, не следовали своим планам по борьбе с вредителями», — поделился Клэйдон.

Члены Британской ассоциации по борьбе с вредителями сообщили, что активность грызунов выросла в первый карантин на 51%, а в ноябре, во время второго локдауна, крысы активизировались на все 78%.

Доподлинно неизвестно, сколько всего крыс живут в Лондоне. Однако некоторые частные исследования говорят, что их количество может достигать 20 миллионов, что больше населения самого Лондона.

Между тем крысы стали увеличиваться в размерах. По словам Клэйдона, сейчас он не удивляется, когда ловит крысу длиной 40 сантиметров. А чтобы убить многих из них, нужно больше яда.

По мнению члена ассоциации, эффективная борьба с вредителями начинается с профилактики: герметично закрывать пищевые отходы в подходящих контейнерах для мусора, держать еду в доме закрытой, убедиться, что во всех вентиляционных трубах есть металлическая сетка, а трещины заделаны цементом.

Животные вышли в люди

Весной прошлого года, во время первого карантина, дикие животные по всему миру вышли на улицы опустевших городов. И похоже, что некоторые из них почувствовали себя хозяевами в каменных джунглях.

Жители австралийской Аделаиды заметили в апреле кенгуру, которая беззаботно прыгала по центру города. Полицейские пошутили над ситуацией.

«Сотрудники службы безопасности выследили подозреваемого в серой шубе. < …> В последний раз его видели передвигающимся пешком», — написали они.

А в Уэльсе, в городе Лландидно, на улицы вышли кашемировые козы. Центр курортного городка заполнили более 120 животных, которые атаковали клумбы и сады местных жителей.

В национальных парках животные тоже приблизились к местам, где обычно находится человек. Финвалы, которые приходятся родственниками синему киту, подплыли к прибрежной зоне во французском национальном парке. Специалисты уверены: они осмелели, потому что из-за пандемии в море стало в разы меньше кораблей, чем обычно.

В национальном парке Крюгера в ЮАР прайд львов стал спать прямо на дороге. Так животные отреагировали на отсутствие туристов — обычно они жили в скрытой от глаз людей части парка.

В индийском городе Кожикоде заметили малабарскую цивету, которая относится к редчайшему виду хищных млекопитающих семейства виверровых. Всего в мире обитает менее 250 взрослых особей — животному присвоен статус «на грани исчезновения». Как будто зная об этом, цивета осторожно переходила дорогу строго по зебре.

А в индийском городе Хардвар на улицы вышли пятнистые олени и косули. В отличие от редкого хищника, который показался на глаза людям днем, они пришли из джунглей ночью.

Олени выходили и на парижские улицы. В начале пандемии там заметили две молодые особи, которые прогулялись по пустому пригороду Буасси-Сен-Леже.