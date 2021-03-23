Наводнение принесло в Австралию новую беду. Паучьи стада атакуют дома жителей

Наводнение и обильные осадки в Австралии вынудили многих жителей эвакуироваться. Стихийное бедствие также заставило разных животных покинуть места своего обитания и проникнуть в дома людей. Одни из самых пугающих — пауки.

Из-за проливных дождей в штате Новый Южный Уэльс прорвалась главная дамба, а реки стали выходить из берегов, сообщил телеканал CNN. В понедельник премьер штата Глэдис Береджиклян заявила о том, что почти 18 тысяч человек эвакуировали из пострадавших регионов, но, как оказалось, эвакуироваться решили и некоторые животные. Жители Австралии начали делиться фотографиями пауков в социальных сетях.

Одним из первых нашествие пауков заметил австралиец Мэтт Ловенфосс. По его словам, членистоногие ищут спасение от наводнения на высоких местах — в домах людей. Для кого-то стаи пауков могут быть ночным кошмаром, но австралиец нисколько не удивлен. Он также добавил, что пауки — не единственные животные, которые спасаются от воды.

«На деревьях полно змей. Если вы вытащите лодку, то они поплывут навстречу ей, чтобы взобраться на что-то сухое», — передает его слова CNN.

Другая жительница Нового Южного Уэльса поделилась фотографиями нашествий пауков. «Так много пауков от наводнения», — прокомментировала она публикацию.

Источник фото: страница Мелани Уильямс в Facebook

Пользовательница TikTok также выложила видео, на котором пауки залезли на забор, чтобы спастись от воды. «Они заберутся также на ваши ноги, чтобы найти убежище», — подписала она ролик.

Наводнение в Австралии

Правительство Австралии объявило режим стихийного бедствия в некоторых местах штата Новый Южный Уэльс после того, как обильные дожди вынудили тысячи людей эвакуироваться.

Дожди начали затапливать некоторые города еще в четверг, но в субботу ситуация на восточном побережье страны ухудшилась после того, как прорвало крупную плотину, а реки вышли из берегов.

До сих пор из-за наводнения не погиб ни один человек, но министр чрезвычайных служб Нового Южного Уэльса Дэвид Эллиот заявил, что «неизбежные фатальные исходы близки».

Правительство рекомендует жителям находиться подальше от проезжей части и следовать приказу об эвакуации даже тем, кто живет в подверженной затоплениям зоне и наблюдал стихийное бедствие раньше. Пока что точное количество поврежденных наводнением домов и инфраструктур неизвестно, однако федеральное правительство Австралии уже пообещало оказать финансовую помощь пострадавшим жителям штата.

Наводнение также привело к перебоям в поставке вакцины от коронавируса, поскольку дороги в штате заблокированы.

Австралийское метеорологическое бюро спрогнозировало, что мощные дожди будут идти всю следующую неделю и затронут северную часть страны и северо-западные склоны.

Для того чтобы справиться с последствиями стихийного бедствия, премьер штата Новый Южный Уэльс обратилась к премьер-министру Австралии Скотту Моррисону с просьбой задействовать военных.

Животные выходят в люди

Случаи, когда животные приходят к людям, уже не такая редкость. Ранее «360» писал, как в феврале жители Лондона во время очередного карантина столкнулись с нашествием крыс.

Лондонцам пришлось отказаться от обедов и ужинов в центре города, поэтому вредители пробирались в жилые районы в поисках еды.

А в самом начале пандемии дикие животные начали спокойно выходить на улицы городов. Социальные сети заполнили фото и видео с козами, оленями и кенгуру, беззаботно гуляющими по местам, где раньше ходил только человек.