Антисептики, удаленка и сотрудники в шахматном порядке. Как заводы в Подмосковье защищаются от коронавируса

Пять предприятий Mars Petcare продолжают производить корм для домашних животных в условиях нерабочего месяца из-за коронавируса. Но все меры безопасности там соблюдают: поверхности тщательно дезинфицируют, а все сотрудники соблюдают дистанцию — даже в столовой они сидят в шахматном порядке.

Как рассказала «360» директор по корпоративным отношениям Mars Petcare в России Анастасия Тимошина, работать продолжают все пять предприятий компании. Все меры безопасности они соблюдают, чтобы не допустить заражение коронавирусом своих сотрудников. В первую очередь они выполняют рекомендациями Роспотребнадзора и следуют постановлению губернатора Московской области о режиме повышенной готовности.

Mars производит питание и корм для домашних животных, что входит в список товаров первой необходимости. Поэтому работа там не прекращалась, несмотря на то, что апрель объявили нерабочим.

«Для нас очень важно, чтобы наша продукция, выпускаемая на наших фабриках, оставалась доступной для потребителей», — отметила Тимошина и подчеркнула, что строгое соблюдение правил крайне важно в сложившейся ситуации.

Безопасность на первом месте

На каждом из пяти предприятий соблюдают необходимые нормы безопасности и профилактики распространения коронавируса. Новые правила действуют не только во время работы, но и на перерывах: люди продолжают соблюдать необходимую дистанцию, чтобы снизить риск заражения инфекцией. Для каждой из пяти фабрик разработали приказы, в которых перечислены все обязательные меры профилактики.

К ним отнесены и разметка территории, и расположение антисептических средств и их использование в течение дня, и то, что сейчас называется физическим дистанцированием. Это касается как производственных помещений, так и столовых: люди рассаживаются в шахматном порядке, чтобы сохранять дистанцию Анастасия Тимошина.

Все встречи организуются в онлайн-режиме. На предприятии работают только те сотрудники, которые не могут выполнять свои обязанности из дома. Всех остальных, кто имеет техническую возможность работать дистанционно, перевели на удаленку.

На предприятия не пускают посетителей без крайней необходимости. Всем сотрудникам, которые продолжают приходить на свои рабочие места, измеряют температуру — как при входе на предприятия, так и в течение дня. Для этого используют контактные и бесконтактные методы. Все поверхности регулярно и тщательно обрабатывают. Сотрудникам доступны антисептические средства и средства дезинфекции.

«Все это делается для того, чтобы наши фабрики продолжали безопасно работать и чтобы наша продукция была доступна российским потребителям. <...> Мы делаем все, чтобы наши сотрудники работали в безопасности», — заключила она.

Защита — по пути на работу

О безопасности своих сотрудников заботится и компания ADC Glass. Директор по персоналу группы компании ADC Glass в России Константин Колупаев рассказал, что предприятие работает в строгом соответствии с указами президента и распоряжениями губернатора Московской области.

«На нашем предприятии работает порядка 560 человек, из них 120 на удаленном доступе. Непосредственно на производстве заняты те люди, которые обеспечивают эксплуатацию опасного производственного объекта. Продолжает работать столовая, нанесена маркировка социального дистанцирования — 1,5–2 метра, люди не подходят ближе друг к друг», — пояснил Колупаев.

Он отметил, что о безопасности сотрудников заботятся не только на самом предприятии, но и по пути к нему. Количество автобусов, которое доставляет людей на работу, увеличили: теперь каждое транспортное средство заполнено сотрудниками не более чем на 30%. Предприятие не нарушает и требования по зарплате: работники получают деньги в соответствии с указами президента и губернатора, а также с нормами трудового законодательства.

Компании возобновляют работу

Возобновить свою работу собирается компания Wilo, которая является крупнейшим производителем насосного оборудования в России. Ее заводы также находятся на территории Московской области.

«На данный момент мы закончили ряд мероприятий по обеспечению безопасности сотрудников и завершаем оформление всей необходимой нормативной документации для начала ограниченной деятельности завтра», — рассказал заместитель генерального директора ООО «Вило Рус» Николай Самойлов.

Кроме того, крупнейшая в стране компания по производству продуктов питания и напитков PepsiCo тоже внедрила строгие меры безопасности. К примеру, у всех сотрудников каждый день измеряют температуру.

«Внедрены также меры социального дистанцирования, усилена дезинфекция всех производственных и непроизводственных помещений. Мы делаем все, чтобы обеспечить, с одной стороны, безопасность наших сотрудников, с другой стороны — бесперебойную работу предприятий», — сообщил директор по коммуникациям «PepsiCo Россия» Александр Костиков.

Подмосковье поддерживает бизнес

Подмосковье принимает различные меры, чтобы помочь малому и среднему бизнесу в сложившейся ситуации. Власти уверены: коронавирус не погубит экономику региона. Для малого и среднего бизнеса введут ряд поблажек — отсрочку по кредитам и платежам за аренду, а также уменьшение социальных взносов на 15%.

Чтобы продолжать работу во время долгих выходных, предприятия Московской области должны соблюдать ряд условий. Им необходимо обеспечить безопасность своим сотрудникам: перевести на удаленку тех, кто может выполнять свои обязанности из дома, отправить на дистанционную работу всех сотрудников с хроническими заболеваниями, а также тех, кто старше 65 лет. Для тех, кто продолжит ходить на предприятие, нужно обеспечить дистанцию 1,5 метра, а также проводить постоянные дезинфекции всех рабочих поверхностей и помещений.