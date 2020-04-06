Подмосковный бизнес в условиях коронавируса. Ответы на главные вопросы

В связи с длительными каникулами в России из-за ситуации с коронавирусом встает вопрос: как выживет малый и средний бизнес? Подмосковье приняло меры, чтобы работать в этих условиях. О них «360» рассказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Отсрочка по налогами и кредитам

Малый и средний бизнес в сложившейся ситуации решили поддержать, предоставив несколько поблажек. Во-первых, это отсрочка по налогам на полгода, на которую не нужно оформлять никаких заявок. Во-вторых, уменьшение социальных взносов на 15%.

«Не надо будет заполнять дополнительных документов, чтобы получить эти отсрочки. Малое и среднее предпринимательство получит у нас снижение социальных взносов на 15%, что позволит легче платить зарплату. Это и те сектора экономики, которые уже попали сейчас под действие ограничений, и те, которые пока еще нормально себя чувствуют. И мы надеемся, что будут также себя чувствовать», — объяснил Хромов.

Предприятия, которые погрязли в кредитах, смогут договориться с банками. Учреждения обдумывают программы продления кредитов, невзимания штрафов за непогашение платежей в срок и так далее.

«Мы любому бизнесу Подмосковья готовы оказать содействие во взаимодействии с кредитными организациями для получения таких решений», — подчеркнул зампред регионального правительства.

Хромов объяснил, что в ситуации с коронавирусом необходимо сохранить занятость и обороты бизнеса. Некоторые отрасли сильно пострадали: авиакомпании, автосалоны, туристический и гостиничный бизнес. Проблемы возникли и у крошечных компаний. Например, салоны красоты. Однако власти пытаются максимально помочь даже этим областям, которые в условиях ограничительных мер не могут работать — в фонды микрофинансирования вносят дополнительные средства.

Бизнесу в сложной ситуации дают отсрочку по платежам за аренду.

«На прошлой неделе вышел закон Российской Федерации, который обязует всех владельцев недвижимости, не только государственных, дать отсрочку по аренде платежам тому бизнесу, который попал в ситуацию вынужденной остановки. Это уже по закону. Вам надо будет просто после того, как закончится режим самоизоляции подписать дополнительное соглашение к своим договорам», — объяснил Хромов.

Как продолжать работать?

Далеко не все предприятия временно закрылись — есть системообразующие компании, которые работают в прежнем режиме. Ему нужно выполнить ряд требований:

— руководители должны определить число людей, которые будут приходить на работу, а также выделить тех, кто останется на удаленке;

— в обязательном порядке на работу вне производства переводятся люди из группы риска: в возрасте старше 65 лет, а также страдающие хроническими заболеваниями;

— задача работодателя — обеспечить всех работников средствами защиты: масками, перчатками и дезинцифицирующими средствами;

— во всех зданиях предприятия должна проводиться максимальная санитарная обработка;

— все работники должны находиться друг от друга на расстоянии 1,5 метра.

«Все это позволяет минимизировать риски. Предприятие, выполнившее все эти требования, имеет право продолжать работу», — отметил зампред правительства Подмосковья Вадим Хромов.

Если сотрудник предприятия почувствовал себя плохо, следует набрать номер 8 800 550 50 30. Операторы объяснят, что делать.

Но если вдруг недомогание работника похоже на симптомы простуды, то лучше предложить ему самоизолироваться, чтобы не заражать коллег. Также ему могут провести тест на коронавирус — его бесплатно делает Минздрав, если человек входит в группу риска или вернулся из-за границы.

Где взять средства защиты?

Сотрудникам работающих организаций необходимы средства защиты: маски, дезинфицирующие средства. Их можно приобрести не только у оптовых поставщиков, но и в супермаркетах — благо они есть в наличии. На сайте министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья на днях появится список областных производителей с контактами, по которым можно заказать все средства защиты в случае необходимости.

«За последний месяц объем выпуска данной продукции в Московской области выросло в три раза. Семнадцать крупных производителей у нас расположены, и они готовы поставлять дезинфицирующие средства всем работодателям Московской области», — объяснил Хромов.

Беспокоиться о неоправданном повышении цен на эти товары не стоит — за недобросовестными бизнесменами следит антимонопольная служба. «В настоящий момент и дезинфицирующие средства, и маски выпускаются всеми предприятиями, я бы сказал, прямо с колес. Цены в настоящий момент пришли к равномерному состоянию», — добавил зампред.

Важно помнить: маски и дезинфицирующие средства хоть и минимизируют возможность заразиться коронавирусом, но не исключают ее.

Что делать с ИП?

Не весь бизнес смогут выжить даже при поддержке правительства Подмосковья. Если ИП человека прекратило существование, то возникает вопрос, как начать процесс ликвидации, если налоговая закрыта.

Это можно сделать дистанционно. Нужно подать заявление с электронной подписью.

«У тех, у кого нет электронной подписи действительно сейчас возникла проблема. Мы уже общались с налоговой инспекцией. Они пообещали в ближайшую неделю этот вопрос урегулировать и решить, как можно подать документы для лиц, у которых нет электронной подписи», — заключил Хромов.

Что делать, если заставляют взять неоплачиваемый отпуск?

Коронавирус не отменяет действие Трудового кодекса — здесь ничего не отличается от обычного режима.

«Если вынуждают к каким-то действиям, которые противоречат Трудовому кодексу, необходимо обратиться в государственную инспекцию труда по Московской области. Туда можно направить обращение через сайт или по телефону горячей линии +7495 116 98 43. Если работодатель нарушает трудовое законодательство, то вы имеете право на защиту и трудовая инспекция ответственный за это орган исполнительной власти», — напомнил Хромов.

Как забрать заказ в онлайн-магазине?

Онлайн-торговля не останавливается, но надо соблюдать определенные правила. И продавец обязан обеспечить следующие условия:

— ни в одной точке выдачи товара не будет примерки;

— за заказом может зайти только один человек;

— передача товара осуществляется бесконтактным способом (продавец кладет его на стол и отходит, только после этого покупатель может забрать заказ);

— возможности докупить что-то прямо на месте нет;

— сотрудники пунктов выдачи товара должны быть обеспечены масками и перчатками;

— систематически в помещениях должна проходить дезинфекция