Без остановки производства: какие условия должны выполнить работающие в Подмосковье предприятия

Руководители предприятий, которые не останавливают производство, должны определить количество работников, которые будут приходить во время режима повышенной готовности, а также выделить тех, кто останется на удаленке.

В обязательном порядке на работу вне производства переводят людей из группы риска (старше 65 лет, а также страдающие хроническими заболеваниями).

Если предприятие все-таки продолжает работу, нужно оформить документы.

«Издается приказ по предприятию, определяется состав и количество работников, время и дни недели, в которые они выходят на работу. И работодатель обеспечивает на территории всех зданий предприятия специальный режим, где проводятся максимальные мероприятия по санитарной обработке и обеспечиваются правила социального дистанцирования», — подчеркнул Хромов.

Задача работодателя — обеспечить всех работников средствами защиты: масками, перчатками и дезинфицирующими средствами. Кроме того, во всех зданиях предприятия проводится максимальная санитарная обработка. Все работники должны находиться друг от друга на расстоянии 1,5 метра.

«Все это позволяет минимизировать риски. Предприятие, выполнившее все эти требования, имеет право продолжать работу», — отметил Вадим Хромов.

Бизнес может работать. Но с четким пониманием, что очень важно проводить санитарно-эпидемиологические мероприятия и обеспечивать режим минимального контактирования с другими людьми Вадим Хромов.

Он рассказал, что дезинфицирующие средства для организаций можно приобрести как у оптовиков, так и в обычных супермаркетах. «Средства есть в наличии. Есть проблема с мелкой тарой, по 50 миллилитров. Все идет от литра», — заявил он.

При этом Вадим Хромов отметил, что в понедельник на сайте министерства инвестиций, промышленности и науки появятся контакты подмосковных производителей дезинфицирующих средств для того, чтобы можно было легко с ними связаться.

«За последний месяц объем выпуска данной продукции в Московской области вырос в три раза. В регионе работает 17 крупных производителей, и они готовы поставлять дезинфицирующие средства всем работодателям Московской области», — подчеркнул он.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев продлил до 1 мая режим самоизоляции для граждан. Он пояснил, что это связано с тем, что пока распространение коронавируса не пошло на спад.

Режим повышенной готовности действует в Московской области с 30 марта. Его дополнили режимом самоизоляции граждан. Жители не должны покидать дома без особой надобности. Выходить можно в магазин или аптеку шаговой доступности, выгуливать животных и выбрасывать мусор.