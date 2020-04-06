Коронавирус не погубит. Как в Подмосковье ответят на «удар» по экономике

По словам главы Подмосковья, эпидемия и изоляция нанесут по экономике региона удар, но власти рассчитывают, что компании «выйдут живыми из этой турбуленции». Для этого федеральные и региональные власти должны идти навстречу бизнесу, сопровождать его в этой борьбе.

«Наш регион выдерживал и не такие потрясения в разные века и в разные эпохи. Поэтому уж точно не коронавирус, я думаю, может нас погубить, но глупость и легкомысленное отношение. Поэтому тяжело. Главный закон экономики — спрос и предложение. Понимаете, здесь произошел сбой. И в предложении, потому что многие люди вынуждены сидеть дома, и в спросе, опять же по этой причине, да еще и достаток больше не стал», — отметил Воробьев.

По словам губернатора, сейчас время для выверенных решений, в этом и есть сила. Для этого в Московской области будут работать с каждым предприятием отдельно: кому-то понадобится ходатайство в банк, кому-то — маски или дополнительные маршруты.

В Московской области с начала эпидемии зафиксировали 387 случаев заражения коронавирусом. С 29 марта в регионе ввели режим изоляции, а это значит, что из дома можно выходить только по обоснованной причине.