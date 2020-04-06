Губернатор Подмосковья разъяснил, как придется работать во время самоизоляции

Российские регионы вправе решать, какие вводить меры и ограничения в рамках борьбы с распространением коронавируса. В Московской области компаниям придется работать в условиях новой реальности.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал в интервью РБК, что предприятия в Московской области могут работать с соблюдением новых правил.

«Это социальная дистанция, это защита, это приказ генерального директора о том, что все меры он предусмотрел и соблюдает, потому что жизнь важнее экономики, как ни крути», — пояснил глава региона.

Сейчас в Подмосковье работают Kimberly Clark, PepsiCo и другие крупные предприятия. С завтрашнего дня снова начнет свою деятельность Mercedes. Весь бизнес подчиняется новым условиям.

«Мы не вводили никаких ограничений для того, чтобы обрабатывать землю или перерабатывать продукцию», — подчеркнул Воробьев.

Он напомнил, что на отдаленных территориях важной составляющей экономического развития является сельское хозяйство. Но больше влияния оказывают перерабатывающие, промышленные предприятия.

Работа не останавливалась в Кашире, Озерах, Коломне, Серебряных Прудах и в Луховицах. Там, заметил губернатор, «все идет по плану и, соответственно, никаких ограничений нет». При этом работодатель обязан соблюдать предписания санэпидемслужбы.

Воробьев обратил внимание, что самые серьезные потери сейчас несут авиакомпании, туризм и аэропорты.

«Я очень рассчитываю, что наши компании, конечно, потрепанные и побитые, но, самое главное, выйдут живыми из этой турбуленции», — сказал глава Московской области.

Он не стал оценивать примерный ущерб, который понесет бизнес, но пообещал предприятиям региона поддержку, в том числе и малому бизнесу.

Чтобы поддержать бизнес в условиях пандемии, Московская область уже дала предпринимателям возможность получить заключение о форс-мажорных обстоятельствах. Благодаря документу можно будет избежать дополнительных издержек в этот период. Кроме того, бизнесмены смогут получить отсрочку по арендной плате на три месяца. С 30% до 50% вырастут субсидии на компенсацию затрат от приобретения оборудования. Региональным производителям масок и антисептиков возместят до 80% таких трат.

Президент России Владимир Путин продлил нерабочий период в стране до 30 апреля. На такие меры правительство пошло для борьбы с распространением коронавирусной инфекцией. За последние сутки вирус выявили еще у 954 россиян. Больше всего заболевших в Москве, причем среди 591 зараженного 30 детей.