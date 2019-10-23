Политолог рассказал, чем Зеленскому выгодно расследование гибели «небесной сотни»

Сергей Михеев считает, что возобновление расследования по поводу гибели участников госпереворота на Украине могло бы пойти на пользу нынешней власти. Бывший глава Украины Петр Порошенко регулярно заявляет о желании вернуться на пост президента страны. Поэтому политолог считает, что Зеленскому выгодно доказать причастность Порошенко к гибели майдановцев.

Также за счет расследования, по словам Михеева, Зеленский сможет набрать политические очки и не допустить Порошенко к власти.