Политолог рассказал, чем Зеленскому выгодно расследование гибели «небесной сотни»
Российский политолог Сергей Михеев рассказал, зачем лидер Украины Владимир Зеленский начал расследование гибели «небесной сотни». По мнению специалиста, к смертям мог быть причастен бывший президент страны. Об этом сообщил сайт «ПолитЭксперт».
Сергей Михеев считает, что возобновление расследования по поводу гибели участников госпереворота на Украине могло бы пойти на пользу нынешней власти. Бывший глава Украины Петр Порошенко регулярно заявляет о желании вернуться на пост президента страны. Поэтому политолог считает, что Зеленскому выгодно доказать причастность Порошенко к гибели майдановцев.
Также за счет расследования, по словам Михеева, Зеленский сможет набрать политические очки и не допустить Порошенко к власти.