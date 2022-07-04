Ядовит и опасен. Ответы на главные вопросы о борщевике и борьбе с ним в Подмосковье

Каждую весну на европейской части России появляется борщевик Сосновского. В Московской области с начала мая от ядовитого сорняка специальными реагентами обработали уже более 20 тысяч гектаров. Чем опасен борщевик, как от него избавиться и как ведут с ним борьбу в Подмосковье, выяснил «360».

Чем опасен борщевик?

Борщевик — сорняк, который захватывает большие участки земли, вырастая до нескольких метров в высоту. Он закрывает солнце для остальных растений, которые растут рядом. Кроме того, его мощная корневая система забирает большую часть влаги из земли, что плохо сказывается на посадках.

Бороться с борщевиком достаточно сложно. От одного растения может появиться до нескольких тысяч семян. Все они имеют «крылышки» и легко разносятся ветром. При этом попавшее в землю семечко может прорасти даже через восемь лет.

В соке борщевика содержатся вещества фуранокумарины, повышающие чувствительность к ультрафиолету. При попадании жидкости на кожу у человека появляется ожог от солнечных лучей.

Источник фото: телеканал «360»

Если такое произошло, то пораженный участок нужно промокнуть салфеткой и укрыть от солнца, дома промыть водой с мылом или с небольшим количеством соды. Если ожога избежать не удалось, то три дня пострадавший участок нужно обрабатывать фукорцином и пропить курс антигистаминного препарата.

Как ведут борьбу с борщевиком в Подмосковье?

В этом году мероприятия по уничтожению борщевика в Подмосковье разделили на три этапа. Они начались в мае и закончатся 10 августа. Поручение о борьбе с ядовитым сорняком дал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Ликвидацией сорняков на муниципальных территориях занимаются компании-подрядчики, которые обработали более 20 тысяч гектаров земли. В ходе кампании по уничтожению борщевика также учитываются жалобы от жителей, которые поступают на портал «Добродел» и в Центр управления регионом.

Источник фото: телеканал «360»

Контролируют работу администрации городских округов через специальное мобильное приложение «Проверки Подмосковья». Все результаты по обработке отображаются в системе в онлайн-режиме. Подрядчики после выполнения работ фотографируют участок, указывают технику и материалы, которые они использовали. Если выявлены нарушения, то компании устраняют их самостоятельно.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщило об обработке борщевика специальными гербицидами в полосах отвода на региональных дорогах. Эти вещества не позволят сорняку распространять семена. Сейчас проводится покос всех растений. За обработанными участками продолжат наблюдение в период с августа по ноябрь.

Борщевик на частных участках

Если на муниципальных участках Подмосковья борьбу с борщевиком ведут администрации и компании-подрядчики, то на частных землях уничтожение сорняка ложится на плечи владельцев. За ходом проведения работ по избавлению от борщевика следят специальные комиссии земельного контроля.

Источник фото: телеканал «360»

По данным на начало июня, всего инспекторы осмотрели более двух тысяч участков, из которых на 1,2 тысячи нашли очаги борщевика. Всего в Московской области проинспектируют 13,5 тысячи участков.

Владельцев, которые не избавятся от ядовитого растения, ждут штрафы: от двух до пяти тысяч рублей для физических лиц, а для юридических — от 150 тысяч до миллиона рублей. Кроме того, инспекторы могут передать дело в суд и налоговикам для дополнительного начисления земельного налога.

Как избавиться от борщевика самостоятельно?

Если на земле растут только единичные побеги, то нужно обрубить их корень на несколько сантиметров ниже ствола. Остаток растения лучше оставить на солнце до полного высыхания. Также можно срезать цветки, бутоны и зонтики. Это не позволит сорняку выпускать новые семена.

Главное — помнить о безопасности. На борьбу с борщевиком лучше всего надеть плотные перчатки, резиновые сапоги, марлевую маску и защитные очки, чтобы защититься от брызгающего сока. Лучшее время для работы для выкорчевывания борщевика — утро, вечер или пасмурный день.