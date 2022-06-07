Обработку подмосковных дорог от борщевика выполнили более чем на 65%

Подмосковные дорожные службы продолжают проводить химическую обработку полос отвода региональных дорог от борщевика. Они выполнили работу более чем на 65%, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

«На сегодняшний день химикатами обработано уже больше 400 километров региональных автодорог, что составляет свыше 65% от запланированного объема. Наибольший объем выполнен в Волоколамске и Клину, где обработано более 680 гектаров», — отметил министр.

Он добавил, что в Можайске, Рузе и Наро-Фоминске обработали более 440 гектаров, а в Дмитровском округе — 270 гектаров. За проведением работ следят с помощью автоматизированной системы контроля и планирования в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

«В полном объеме химическую обработку от борщевика запланировано завершить 10 июня», — уточнил Гержик.

Химобработка гербицидами позволяет остановить рост нежелательной растительности и прекратить дальнейшее распространение. После завершения обработки дорожные службы начнут механический окос. Этот этап пройдет после 10 июня. Всего в Подмосковье обработают более 3,5 тысячи гектаров.