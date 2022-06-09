Очаги борщевика выявили на 1200 частных участках в Подмосковье

В Московской области продолжается активная борьба с борщевиком Сосновского. Муниципальный земельный контроль региона уже осмотрел больше двух тысяч земельных участков. Больше чем на половине из них обнаружили очаги борщевика. Теперь с ним будут бороться, обрабатывать территории.

Поручение о том, чтобы проводить важную работу в Подмосковье по борьбе с борщевиком, дал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Если на областных и муниципальных землях обработку проводить легко, то следить за частными участками намного труднее.

«Чтобы выявить очаги ядовитого растения и призвать собственника к ликвидации борщевика, с мая земельным контролем проводятся проверки, которые носят системный характер. За это время инспекторами осмотрено более 2 тысяч земельных участков, из них на 1,2 тысяч подтвердились очаги произрастания сорняка», — рассказала председатель правительства Подмосковья Анна Кротова.

В целом в Московской области собираются провести инспекции 13,5 тысяч земельных участков. Это значительно больше, чем годом ранее. Самая главная цель — ввести ответственность для владельцев земли, на которой произрастает борщевик. Это опасное растение может нести угрозу не только здоровью людей, но и в целом всей природе.

Муниципальные инспекторы могут выдавать предостережения о недопустимости нарушения. Если человек в указанные ранее сроки не очистит свой участок от борщевика, дело могут передать в суд и налоговую инспекцию, чтобы был доначислен земельный налог.

Чтобы уберечь свои участки от борщевика Сосновского, лучше всего начинать борьбу в период, когда он еще не зацвел. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.