Мобильное приложение помогло взять под контроль 13 тысяч участков с борщевиком в Подмосковье

Свыше 13 тысяч участков с борщевиком взяли под контроль в мобильном приложении «Проверки Подмосковья». С его помощью следят, как обрабатывают участки, какие средства используют и какие территории охватывают.

Как отметила министр государственного управления региона Надежда Куртяник, цифровой контроль за ликвидацией борщевика проводят в Подмосковье третий год.

Результаты по обработке территорий отображаются в системе в онлайн-режиме Надежда Куртяник.

По ее словам, приложение позволяет оперативно получать сведения о новых очагах произрастания борщевика.

В борьбе с борщевиком учитывают участки, о которых жители сообщают на портале «Добродел». Также во внимание принимают все обращения, поступающие в подмосковный Центр управления регионом.

«С помощью мобильного приложения исполнители фотографируют обработанный участок, указывают, какую технику и какие средства использовали при обработке», — объяснила Надежда Куртяник.

Она добавила, что в приложении фиксируют протяженность участка. Вся информация поступает сотрудникам администраций городских округов Подмосковья.

Сначала они оценивают качество выполненной работы. Если результат их не устроит, специалисты указывают на нарушения и устанавливают сроки для их устранения.

Сезон борьбы с борщевиком в Московской области завершится 10 августа.