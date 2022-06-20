Мобильное приложение помогло взять под контроль 13 тысяч участков с борщевиком в Подмосковье
Свыше 13 тысяч участков с борщевиком взяли под контроль в мобильном приложении «Проверки Подмосковья». С его помощью следят, как обрабатывают участки, какие средства используют и какие территории охватывают.
Как отметила министр государственного управления региона Надежда Куртяник, цифровой контроль за ликвидацией борщевика проводят в Подмосковье третий год.
Результаты по обработке территорий отображаются в системе в онлайн-режиме
Надежда Куртяник.
По ее словам, приложение позволяет оперативно получать сведения о новых очагах произрастания борщевика.
В борьбе с борщевиком учитывают участки, о которых жители сообщают на портале «Добродел». Также во внимание принимают все обращения, поступающие в подмосковный Центр управления регионом.
«С помощью мобильного приложения исполнители фотографируют обработанный участок, указывают, какую технику и какие средства использовали при обработке», — объяснила Надежда Куртяник.
Она добавила, что в приложении фиксируют протяженность участка. Вся информация поступает сотрудникам администраций городских округов Подмосковья.
Сначала они оценивают качество выполненной работы. Если результат их не устроит, специалисты указывают на нарушения и устанавливают сроки для их устранения.
Сезон борьбы с борщевиком в Московской области завершится 10 августа.