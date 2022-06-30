Более 20 тысяч гектаров земли обработали от борщевика в Подмосковье с мая

Первый этап мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского завершился в Подмосковье в середине июня. Работы проводят с мая по август в три этапа.

Как рассказал зампред правительства области Георгий Филимонов, в этом году борщевик ликвидируют 11 фирм-подрядчиков. Они уже обработали 20 106 гектаров земли. Муниципалитеты строго контролируют качество работ.

«Нам удалось значительно оптимизировать этот процесс с помощью мобильного приложения „Проверки Подмосковья“. Оно позволяет контролировать ход ведения работ подрядчиками и осуществлять приемку работ удаленно», — добавил Филимонов.

Трудность составляют только частные территории, за них ответственность несут собственники. Чтобы как можно больше из них провели обработку от сорняка, в Подмосковье ведется информационная работа.