Стали известны подробности гибели физиолога Ивана Пигарева

Известный российский биолог, специалист в области физиологии зрения и сна Иван Пигарев погиб в Москве после столкновения с самокатом. Он скончался в больнице, не приходя в себя. Об этом «360» сообщил заместитель директора Института проблем передачи информации РАН Кирилл Иванов.

«Пришла информация, что в 22:40 после проведенной операции Иван Николаевич, к сожалению, не вышел из комы и скончался», — заявил Иванов.

О том, что с Пигаревым случилось несчастье, в институте узнали из поста его дочери в Facebook. Утром 15 июля в управе района Раменки подтвердили, что ученый ехал на велосипеде по велосипедной дорожке в районе МГУ, там и произошло столкновение с самокатом.

«Оба водителя, если так можно сказать, получили серьезные травмы, оказались без сознания. Приехала скорая, забрала Ивана Николаевича и второго участника. Иван Николаевич был направлен в больницу с гематомой головного мозга», — добавил собеседник «360».

Он отметил, что в марте этого года Пигареву исполнилось 80 лет.

Иван Пигарев скончался 14 июля. Ранее в СМИ писали, что с ним произошел несчастный случай на Воробьевых горах. Утверждалось, что он упал самоката и получил травму головы.