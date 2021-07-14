Скорость передвижения электросамокатов в Петербурге ограничили до 20 км/ч

В Санкт-Петербурге теперь нельзя гонять на самокатах. Скорость передвижения на них на всей территории города ограничили до 20 километров в час.

В некоторых зонах, сообщил петербургский Комитет по транспорту, нельзя будет ездить быстрее 10-15 километров в час.

«Ограничения скорости передвижения на электросамокатах до 20 километров в час на всей территории Санкт-Петербурга, при этом до 15 километров в час ограничена скорость в некоторых зонах Центрального, Адмиралтейского и Петроградского районов и до 10 километров в час — на пяти улицах Кронштадта», — уточнили в Комитете.

Рабочая группа по регулированию сервисов по прокату электросамокатов озвучила обновления к правилам пользования этим транспортом в городе на заседании во вторник.

Обновился список адресов, где размещение аренды самокатов запрещено. К ним в том числе отнесли охранные зоны метрополитена, городские мосты и территории парков. Попали в список и некоторые расположенные в историческом центре улицы.

Комитет по транспорту предлагает компаниям активнее развивать свой сервис в спальных районах. Ширина улиц там больше, а значит, есть место и для пешеходов, и для электросамокатов.

Обсуждение ограничений началось после того, как в Петербурге произошла целая серия ДТП с участием электросамокатов. 1 июля две девушки не справились с управлением и въехали друг в друга на Комендантском проспекте. А 27 июня курьер «Яндекс.Еды» на электросамокате протаранил автомобиль.