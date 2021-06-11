Правила проката электросамокатов утвердили в Москве

В Москве изменили правила проката электросамокатов. В парках они будут автоматически снижать скорость, а ездить на средстве передвижения вдвоем запретят. Не смогут арендовать самокат и несовершеннолетние.

«Медленные зоны» для электросамокатов ввели рядом и на территории парков, сообщил Дептранс Москвы в Telegram. Они будут действовать и на наиболее проблемных участках дорог. Там, где пешеходов много, самокат не поедет быстрее 15 километров в час. Сейчас в столице уже 45 подобных зон.

Крупным операторам разрешили иметь в своем парке не более 10 тысяч самокатов. Минимум 30% из них должны находиться в пределах Садового кольца, еще 30% — между Садовым кольцом и Третьим транспортным кольцом, а 40% — за его пределами. На одной велопарковке позволят размещать не более шести самокатов каждого оператора в 10-метровом радиусе.

Новые парковки для электросамокатов установят равномерно по всей зоне в пределах МКАД. В июне их появятся минимум 500, в июле и августе — по тысяче. Установкой парковочных мест для самокатов займутся в том числе сами операторы.

С 2021 года небольшие проекты с парком до одной тысячи самокатов расположат за пределами ТТК. Пилотные зоны согласуют с департаментом транспорта и ЦОДД.

Новые правила предусматривают наличие на самокатах переднего амортизатора. Их скорость ограничена 25 километрами в час. Вдвоем на транспортном средстве ездить запрещено.

«Запрещено передвигаться на самокате в состоянии алкогольного опьянения; запрещается брать в аренду самокаты лицам младше 18 лет», — уточнили в Дептрансе.