СК подтвердил причину смерти ученого Пигарева

Следственный комитет по Москве подтвердил, что ученый Иван Пигарев погиб после столкновения к самокатчиком у Воробьевых гор. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

«Предварительно, 14 июля 2021 года на тротуаре вблизи Воробьевского шоссе в Москве электрический велосипед под управлением Ивана Пигарева столкнулся с самокатом под управлением мужчины 1983 года рождения», — говорится в сообщении.

После столкновения двух пострадавших госпитализировали и оказали им медицинскую помощь. Но Пигареву это не помогло, и он умер в больнице. В результате следователи организовали доследственную проверку. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего, опрашиваются очевидцы.

После собранного материала следователи его оценят на наличие признаков преступления, предусмотренного статьей «Причинение смерти по неосторожности».

Иван Пигарев — известный российский биолог, специалист в области физиологии зрения и сна. В марте этого года Пигареву исполнилось 80 лет. О том, что с ученым случилось несчастье, коллеги узнали из поста его дочери в соцсетях.