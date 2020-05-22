Изоляция делает российских звезд конспирологами. Верить им не стоит, но посмеяться можно

Пандемия коронавируса напугала многих — сотни тысяч смертей, миллионы заболевших, а вакцины все еще нет. Ученые по всему миру активно трудятся над тем, чтобы все-таки ее создать, но их усилия многие хотят обесценить. Так, некоторые российские звезды уверены, что пандемия лишь предлог, под которым пытаются поработить доверчивый народ, вживить чипы и наставить радиоактивных вышек. Особенно отличились Виктория Боня и Мария Кожевникова.

Одним из самых скандальных случаев распространения конспирологических теорий стали слова Виктории Бони. Бывшая звезда «Дома-2», телеведущая и блогер Боня стала делиться со своей семимиллионной аудиторией в Instagram соображениями о том, что коронавирус мог появиться неспроста, якобы все происходящее — часть большого заговора.

Чипировать и подчинить

В качестве подтверждения своего мнения Виктория Боня опубликовала часть интервью известного британского конспиролога Дэвида Айка. По его словам, коронавирус нужен государствам, чтобы построить повсеместную тиранию и подчинить себе людей. В этом им должна помочь технология 5G, которая предназначена для того, чтобы контролировать людей — как физически, так и психически, а «раздутая» истерия относительно опасности и смертельности коронавирусной инфекции якобы должна подтолкнуть людей к будущей вакцинации.

Здесь в дело вступает уже знакомая позиция антипрививочников о том, что вакцины якобы могут негативно влиять на здоровье. Но в случае с коронавирусом к этому добавляется еще и удачно упомянутое Биллом Гейтсом чипирование — якобы вместе с вакциной людям поголовно вживят чипы, которые и будут управлять действиями и состоянием людей с помощью технологии 5G.

Другие адепты конспирологических теорий, на которых ссылается Боня, утверждают, что симптомы COVID-19 на самом деле вызваны радиацией от сети 5G, что эта технология вызывает рак и бесплодие.

«Вы понимаете, что все не так просто?! Что происходит страшное глобальное устрашение людей вирусом, дабы потом вакцинировать всех и установить всем чипы», — написала Боня под этой видеозаписью.

При этом Виктория Боня получила широкую поддержку от своих подписчиков — она и сама просила делиться с ней соображениями о заговоре и его авторах. Сотни людей высказывались о вреде прививок, ужасах новых сетей 5G и коварных заморских бизнесменах, которые хотят заработать на вирусе.

Вступила в ряды конспирологов и бывший депутат Госдумы и актриса сериала «Универ» Мария Кожевникова. Она убеждена, что вирус, унесший сотни тысяч жизней, всего лишь повод для влиятельных людей заработать еще больше.

«На кону большие деньги и власть над человечеством», — написала она.

Конкретных имен злоумышленников актриса не назвала, в отличие от Бони, но предложила своим подписчикам поразмышлять самостоятельно. Больше того, Кожевникова намекнула на то, что близящееся открытие вакцины от коронавируса тоже может выйти боком обычным людям. Актриса вспомнила о прошедших накануне протестах антипрививочников в Германии, призывая людей изучить эту тему и самостоятельно узнать, «что написали на демонстрации перед зданием Рейхстага», потому что «совсем скоро надо будет делать выбор».

«Коронаскептицизм»

Никита Джигурда пошел еще дальше — он вовсе отрицает существование коронавируса. При этом артист не верит ни в Эболу, которая выкосила почти 12 тысяч человек в Западной Африке, ни в свиной грипп. Он считает, что все эти болезни были придуманы мировыми правительствами, чтобы окончательно подчинить себе людей.

С конца ХХ века я знал по своим эзотерическим, оккультным источникам, что в начале XXI века начнется так называемый апокалипсис Никита Джигурда о пандемии коронавируса.

Джигурда также заступился за режиссера Никиту Михалкова, который в выпуске своей передачи «Бесогон ТВ» рассказал о коварном замысле Билла Гейтса чипировать население Земли, а также о «числе дьявола» в патентной документации предпринимателя. После этого выпуска программу сняли с эфира на телевидении.

Звезды отрицания

Сейчас многие люди на досуге рассуждают о заговорах и теориях, так что звезды тоже имеют право строить свои догадки. Проблемы начинаются, когда они делятся этим с многочисленными поклонниками. Ведь среди них обязательно найдутся люди, для которых авторитет знаменитости будет важнее, чем откровенная чушь, которую она транслирует.

Важно держать в голове, что многие — не только российские, но и мировые — звезды бывают впечатлительны и склонны верить различным сомнительным теориям (например, о плоской Земле) и бредням о мировой закулисе, которая управляет известными политиками. Тот же Джигурда, помимо всего прочего, уверен, что все знаменитые россияне, переболевшие коронавирусной инфекцией, были просто-напросто куплены.

Ему и самому якобы предлагали деньги за розыгрыш подобного спектакля о заболевании и излечении, в результате которого он должен был предложить россиянам поберечь себя и остаться дома. Но принципы Никиты Джигурды не продаются, поэтому он продолжил транслировать в своих соцсетях «коронаскептицизм».

При этом нарушать режим самоизоляции, который, по мнению Джигурды, введен незаконно, он не рискует. То ли жалко денег на штрафы, то ли все-таки несуществующий вирус пугает статистикой смертности. Да и вообще, ни один из коронавирусный диссидентов, отрицающих болезнь, еще не рискнул перейти от слов к действиям и не записался в волонтеры для помощи людям во время пандемии.

Умалчивает история и о том, прививала ли Виктория Боня свою дочь от туберкулеза — прививка делается на первом месяце жизни, потому что именно в младшем возрасте эта болезнь вызывает особенно высокую смертность.

И здесь встает серьезный вопрос: кто кого пытается обдурить?

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