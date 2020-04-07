Во всем виноват 5G. Британцы жгут вышки сотовой связи из-за теории заговора о коронавирусе

В Великобритании люди, наслушавшись новых теорий заговора, повредили более десятка вышек сотовой связи. Они убеждены: сеть 5G способствует распространению коронавируса. Социальные сети вынуждены чистить контент, связывающий 5G и COVID-19 из-за все более агрессивного поведения людей. Откуда появились эти теории и почему они лживы — в материале «360».

За последние несколько дней в соцсетях распространились видео с поджогами вышек 5G, а также атаками на работников в области телекоммуникаций. Предполагается, что за этим стоят сторонники теорий заговора о распространении коронавируса посредством вышек сотовой связи 5G.

Атаки начались на прошлой неделе, когда злоумышленники подожгли два объекта в Ливерпуле и один в Бирмингеме.

Vodafone, EE и Three UK подтвердили VICE News, что их 5G-инфраструктура подверглась атаке, причем общее количество атак и их причины все еще оцениваются.

Высасывает кислород и ослабляет иммунитет

Как передает The Verge, одна теория утверждает, что коронавирус возник в Ухане, потому что в китайском городе недавно был запущен 5G. Теперь он предположительно распространяется на другие города, которые также используют 5G. Однако ложные теории забывают напомнить о том, что пандемия коронавируса поразила такие страны, как Иран и Япония. Там 5G еще не используется.

Еще одним источником проблем стала радиостанция Uckfield FM. В феврале в их эфире появилась некая «дипломированная медсестра». На протяжении 20 минут она утверждала, что 5G высасывает кислород из легких человека. С момента выхода эфира запись с ее участием стала активно распространяться в Сети. Британский регулятор Ofcom выслал предупреждение радиостанции за распространение «потенциально опасных заявлений о коронавирусе».

Full Fact выявил и проверил две самые популярные теории о связи 5G с коронавирусом. Первая пришла из портала The Daily Star, где цитировался активист и преподаватель философии в колледже острова Уайт. Он говорил, что электромагнитное излучение 5G подавляет иммунную систему, помогая вирусу развиваться. Уровень радиации от 5G действительно выше, чем у 4G или 3G. Однако он все еще намного ниже уровня электромагнитного излучения, которое, как считается, вызывает повреждение клеток в организме человека.

Вторая теория гласит, что вирусы «общаются друг с другом» при принятии решений о заражении организма. И снова об этом пишет The Daily Star, ссылаясь на исследовательскую статью 2011 года. В ней предполагалось, что бактерии могут генерировать электромагнитные сигналы для связи с другими бактериями. Эта гипотеза оспаривается и относится к бактериям, а не к вирусам.

Нет никаких научных доказательств, связывающих пандемию коронавируса с 5G.

Реакция властей

Министр культуры Великобритании Оливер Доуден на этой неделе обратится к руководству соцсетей с просьбой быть более агрессивными в ответах на теории заговора, связывающие сети 5G с пандемией коронавируса. Он проведет виртуальную встречу с представителями технологических гигантов на этой неделе после того, как его департамент получил сообщения об атаках на вышки и инженеров. Об этом сообщает VICE News.

Ранее к Facebook уже обращались с просьбой удалить сообщество, чьи участники защищают и поддерживают атаки на вышки сотовой связи. Социальная сеть ответила, что группа «не нарушает стандарты сообщества». После того как СМИ связались с Facebook, группа была заблокирована. Однако это не останавливает распространение других сообществ со схожей тематикой на платформе.

YouTube заявил, что будет более активно удалять контент, нарушающий его политику. Впрочем, если в видео с теориями заговора про 5G не упоминается конкретно коронавирус, то его вряд ли удастся удалить.

«Слышать, что сумасбродные теории приводят к нападению людей на телефонные вышки или угрозам в адрес работников телекоммуникаций, — это отвратительно, и пришло время действовать», — заявил председатель комитета по цифровой культуре, СМИ и спорту в парламенте Великобритании Джулиан Найт.

Это является следствием теорий заговора о 5G от тех помешанных на Facebook. Ключевые работники подвергаются преследованиям на улице.

На этом видео, завирусившемся в Twitter, женщина не дает работникам спокойно проводить линии 5G. Она расспрашивает одного из них о его семье и говорит, что когда 5G заработает, он может попрощаться со своей мамой, поскольку это их всех убьет.

Глава службы здравоохранения Англии Стивен Поуис назвал эти теории «полнейшим мусором». Примерно той же позиции придерживается торговая ассоциация операторов мобильной связи Великобритании Mobile UK.

Ученые также жестко раскритиковали знаменитостей, которые пропагандируют развенчанные теории. В их числе оказались певица M.I.A и актер Вуди Харрельсон. Несмотря на то, что эти теории не имеют под собой неопровержимых доказательств, их популярность набирает обороты.