«На кону большие деньги и власть над человечеством!». Кожевникова озвучила свою теорию возникновения пандемии

В последнее время артистка начала все глубже погружаться в тему коронавируса и пришла к выводу, что все не так страшно, как говорят.

«Прихожу к выводу, что это не природа нам „мстит“, как пытаются преподнести, а все гораздо банальнее… на кону большие деньги и власть над человечеством! Нас заставляют бояться и закрыться, верить в то, чего не существует и, наоборот, не замечать глобальных перемен!» — написала она на своей странице в социальной сети Instagram.

Она не отвергает наличие инфекции, однако считает ее инструментом в чьих-то руках. Кожевникова призвала россиян больше читать и искать ответы на темы, касающиеся коронавируса.

«Вы же слышали про многочисленные митинги в Германии против обязательной вакцинации от Covid-19?! Люди с разными политическими взглядами вышли и объединились в „сопротивление“ Узнайте сами, что написали на демонстрации перед зданием рейхстага. Складываете свой пазл и поделитесь своими мыслями», — подытожила актриса.