Популярная конспирологическая теория объединила COVID-19, слежку и контроль над всем миром. Развенчаем ее

Генеральная прокуратура РФ потребовала заблокировать все видео, где говорится, что коронавирус — искусственно созданное биологическое оружие, предназначенное для чипирования населения. Рассказываем, почему это невозможно.

Генпрокуратура потребовала от Роскомнадзора заблокировать несколько видео с фейковой информацией о коронавирусе. Речь идет о видеороликах под красноречивыми названиями: «Коронавирус. Разоблачение», «Апокалипсис сегодня | Метка дьявола чипизация планеты | часть 1» и «Апокалипсис сегодня | Генетическое оружие | часть 3». Эти ролики были размещены на YouTube и в соцсети «Одноклассники».

Главный посыл всех роликов — коронавирус якобы является генномодифицированным биологическим оружием, которое создали для слежки за людьми. Дескать, вакцинация от вируса — это и есть то самое чипирование, которое нужно, чтобы установить новый мировой порядок.

Генпрокуратура заявила, что ни ВОЗ, ни российское правительство не подтвердили данные об искусственном происхождении коронавируса.

Слежка за каждым шагом

Историю с чипированием людей обсуждают с апреля 2020 года. Соответствующие сюжеты выходили даже на центральных телеканалах. 24 апреля вышла передача «Человек и закон», посвященная миллиардеру Биллу Гейтсу. В сюжете критиковались меры, принятые с согласия Гейтса, в странах Азии и Африки — когда после вакцинации у местных жителей стали появляться осложнения, вплоть до смертельных случаев.

Российский теннисист Марат Сафин допустил связь коронавируса с мировым заговором.

«Думаю, что людей готовят к чипизации. Билл Гейтс еще в 2015 году рассказал, что у нас будет пандемия, следующий враг — вирус, а не ядерная война. Они провели симуляцию на Давосском форуме, как все будет. Я не думаю, что Билл Гейтс такой предсказатель, — он просто знал», — сказал Сафин.

Режиссер Никита Михалков в своей авторской программе «Бесогон-ТВ» тоже связал коронавирус, Билла Гейтса и чипизацию. Выпуск назывался «У кого в кармане государство». В ролике Михалков говорил, что компания Гейтса хочет чипировать все население планеты.

«Общая цель — это сокращение человечества, слишком много потреблявшего и потребляющего кислорода, пищи и всего остального», — говорил Михалков. Чуть позже режиссер выпустил еще один ролик, где сказал, что выпуск «У кого в кармане государство» сняли с эфира.

Чипизации испугались и жители Северной Осетии. Глава республики Вячеслав Битаров сказал, что осетины верят, будто коронавирус выдумали, чтобы поставить 5G-вышки. Они якобы «облучают» людей, те теряют сознание, и их можно чипировать. В связи с этим рядом с селением Ногир сожгли вышку сотовой связи МТС.

Вокруг коронавируса масса фейков. Кто-то пытался связать пандемию с летучими мышами, другие устраивают пранки, притворяясь больными COVID-19, а некоторые ищут виноватых, как в случае с Гейтсом и чипированием. И в каждом случае есть аргументы в пользу того, что это просто попытка напугать как можно больше людей.

Железка в организме

В вопросе чипирования «360» помог разобраться доктор технических наук и первый заместитель гендиректора АО «Научно-исследовательский институт металлургии» (крупнейший производитель микрочипов и карт «Тройка») Николай Шелепин. По мнению специалиста, даже нынешний уровень развития технологий не позволяет создать такой чип, который можно ввести с помощью иглы и заставить автономно работать.

Коронавирус уже изучен более-менее, его разглядели в электронном микроскопе детально и ни одного транзистера там никто не нашел. Значит, это не есть электронное устройство, с помощью которого можно за кем-то следить Николай Шелепин.

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Шелепин отметил, что в мире не существует чипов такого размера, чтобы их можно было вводить вместе с вакциной. Более того, для работы такому чипу все равно нужен источник энергии, то есть электричество. А организм человека сложно назвать «батарейкой» такой мощности.

К любому чипу нужно что-то присоединить, что давало бы ему энергию для работы. Также устройству нужен передатчик типа антенны, чтобы передавать данные в общую базу данных.

«Любой микрочип имеет размеры вплоть до одного миллиметра, но к нему надо что-то присоединить, чтобы с его помощью куда-то отправлять сигналы на какие-то электронные устройства — ну, это нужно серьезную энергию туда дать. <…> Сделать чипы, которые будут невидимы в вакцине, и туда (в организм — прим. ред.) вводить… Ну, это глупость», — сказал Шелепин.

Конспирологический аналитик Константин Черемных в беседе с «360» обратил внимание на формулировку идеи с Гейтсом и чипами. Во-первых, биологическое оружие и слежка настолько далеки друг от друга, что их возможная связь заставляет сразу задуматься о неправдоподобности теории.