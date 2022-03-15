Обстрел Макеевки и взятая под контроль ВС РФ территория Херсонской области. Итоги 20-го дня спецоперации

Вооруженные силы России взяли под полный контроль территорию Херсонской области. В Киеве начал действовать круглосуточный комендантский час. Он продлится с 20:00 15 марта, до 7:00 17 марта. Поздним вечером в СЦКК сообщили, что ПВО в ДНР перехватили ракету «Точка-У». Ее обломки упали в микрорайон Солнечный в Макеевке. Пострадали минимум четыре человека, в том числе ребенок. ДНР попросила помощи у Министерства обороны РФ в предотвращении ракетных ударов со стороны ВСУ.

Обстрел Макеевки

Средства ПВО в ДНР перехватили ракету «Точка-У», сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Ее осколки разлетелись в микрорайоне Солнечный в Макеевке.

После атаки загорелись два магазина, сообщила газета «Известия» в Telegram. Повреждения есть и в жилых домах.

Как уточнили в СЦКК, пострадали минимум четыре человека, в том числе ребенок. По данным СМИ, пострадали двое взрослых и двое детей.

Вся информация о происшествии и о состоянии пострадавших сейчас уточняется.

Просьба о помощи к Минобороны РФ

ДНР попросила помощи у российского Министерства обороны в предотвращении ракетных ударов со стороны ВСУ, сообщил представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин.

По его словам, совместно с Россией у республики появится возможность предотвратить последующие ракетные удары по ДНР.

Территория Херсонской области под контролем ВС РФ

Минобороны РФ заявило, что вооруженные силы России взяли под полный контроль территорию Херсонской области. Об этом заявил официальный представитель российского ведомства Игорь Конашенков.

Российские военные за сутки сбили на Украине 16 воздушных целей, отметил он. В частности, речь идет о шести беспилотниках Bayraktar. Все взятые ВС России противотанковые комплексы Javelin и другое иностранное вооружение передаются Народной милиции ЛНР и ДНР, отметил Конашенков.

Комендантский час в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о введении комендантского часа в украинской столице. Он продлится с 20:00 15 марта, до 7:00 17 марта.

В этот период времени киевляне не могут передвигаться по городу без специальных пропусков. Покидать жилье можно только для того, чтобы добраться до укрытия во время воздушной тревоги.

Решение о введении комендантского часа приняла военная администрация, уточнил Кличко.