ДНР обратилась за помощью к Минобороны РФ в предотвращении ракетных обстрелов

Донецкая Народная Республика попросила помощи у Министерства обороны РФ в предотвращении ракетных ударов со стороны ВСУ. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«Наших сил недостаточно, потому что у нас нет такого вида вооружения, чтобы мы могли сбивать на больших высотах или доставать до тех мест, где могут быть эти установки», — сказал он.

Басурин добавил, что совместно с РФ у республики появится возможность предотвратить последующие ракетные удары по ДНР.

Накануне со стороны ВСУ по центру Донецка была запущена ракета с кассетным зарядом из комплекса «Точка-У». В результате взрыва погибли 20 мирных жителей, более 30 человек пострадали.

Днем 15 марта жители Донецка почтили память погибших при ракетном обстреле, возложив цветы к месту падения ракеты.