Круглосуточный комендантский час объявили в Киеве

Комендантский час начнет действовать в Киеве с 20:00 среды, 15 марта, до 7:00 четверга, 17 марта. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Он уточнил, что во время комендантского часа жителям запрещено передвигаться по городу без специальных пропусков. Покидать жилье можно только для того, чтобы добраться до укрытия во время воздушной тревоги.

«Поэтому прошу всех киевлян подготовиться к тому, что двое суток придется быть дома или по сигналу тревоги — в укрытие», — написал Кличко.

Мэр украинской столицы подчеркнул, что решение о введении комендантского часа приняла военная администрация. Новые меры управления в Киеве ввел президент Украины Владимир Зеленский 1 марта. Руководителем военной администрации стал генерал Николай Жернов.

Российские военные проводят специальную операцию по демилитаризации Украины с конца февраля. Приказ о ее проведении отдал президент России Владимир Путин. По заявлению Минобороны России, удары высокоточным оружием наносят только по военной инфраструктуре и не несут угрозы мирным жителям.