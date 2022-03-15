Минобороны РФ заявило об установлении полного контроля над Херсонской областью

Вооруженные силы России взяли под полный контроль территорию Херсонской области. Об этом заявили в Минобороны РФ.

«Вооруженными силами Российской Федерации взята под полный контроль вся территория Херсонской области», — заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

Он добавил, что за сутки российские военные сбили на Украине 16 воздушных целей, в частности, шесть беспилотников Bayraktar. По его словам, все взятые ВС России противотанковые комплексы Javelin и другое иностранное вооружение передаются Народной милиции ЛНР и ДНР.

Всего с начала проведения специальной операции российские военные уничтожили 156 беспилотных летательных аппаратов, 1306 танков и других боевых бронированных машин, 127 реактивных систем залпового огня, 471 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 1054 единицы специальной военной автомобильной техники.

Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, нужно прекратить геноцид и издевательства над людьми Донбасса. Российский лидер добавил, что главными целями операции являются денацификация и демилитаризация Украины.