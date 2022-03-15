СЦКК ДНР: украинские силовики ударили «Точкой-У» по Макеевке

Украинские силовики снова применили тактический ракетный комплекс «Точка-У». Удар пришелся по микрорайону «Солнечный» в Макеевке, сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

После атаки загорелись два магазина, сообщили «Известия» в Telegram. Повреждения получили и жилые дома.

Средства ПВО в ДНР перехватили ракету. На микрорайон Макеевки упали ее обломки, сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«По предварительной оперативной информации, противник снова применил тактический ракетный комплекс „Точка-У“. Пострадал микрорайону „Солнечный“ в Макеевке, повреждено остекление близлежащих домов, зафиксировано возгорание двух магазинов», — уточнили там.

Пострадали, уточнили в СЦКК, минимум четыре человека, в том числе ребенок.

Накануне ВСУ нанесли ракетный удар по Донецку. По данным военных ДНР, для атаки они использовали комплекс «Точка-У» с кассетным зарядом. Снаряд удалось уничтожить в воздухе, но его части упали в центре города. Погибли 20 человек, свыше 30 получили ранения. Западные СМИ проигнорировали произошедшее.