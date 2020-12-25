Исмаилов и Минеев устроили драку и поехали в отдел вместе с ОМОН. Это назвали позором для ММА

Диалог двух титулованных бойцов ММА перерос в драку, к которой подключились люди из зала. Потасовку разнимал ОМОН, но определенные травмы давние соперники получили, несмотря на призыв комментатора не позорить страну. Произошедшее — результат двух лет постоянного напряжения.

Вечерний мордобой

Драка между Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым произошла вечером 24 декабря в Москве, после поединка санкт-петербургского бойца Александра Гребнева и таджикистанца Нурулло Алиева. После поединка публика из ближнего зарубежья не давала Гребневу высказаться, освистывая его. Исмаилов, который присутствовал на бое в качестве гостя, зашел в клетку и взял микрофон, чтобы успокоить аудиторию. Почти сразу в октагоне появился Минеев. Он тоже взял микрофон и начал словесные нападки в сторону Исмаилова.

«Выйди и скажи, когда мы будем драться. А то все люди думают, что ты испугался», — сказал Минеев.

Сначала Исмаилов дал слово проигравшему Гребневу, а потом ответил Минееву. Потом бойцы подошли друг к другу поближе. Исмаилов сделал резкое движение в сторону Минеева, на что тот ответил ударом микрофоном в лицо. С этого все и началось.

Спортсмены жестко сцепились, повалились на канвас. В драку вступили не только друзья Исмаилова, но и многочисленные болельщики. Они перелезали через ограждения, но не для того, чтобы разнять спортсменов, а чтобы присоединиться к потасовке.

На протяжении всей драки комментатор призывал к спокойствию и говорил: «Не позорьте Москву — на нас смотрит весь мир».

Некоторые люди все же пытались разнимать дерущихся, но особых результатов это не принесло. Вмешаться пришлось полиции и ОМОН. Но бойцы уже успели получить травмы — у Исмаилова был разбит нос, а у Минеева — сечка.

В отношении Исмаилова составили административный протокол о мелком хулиганстве (его отпустили из полиции утром 25 декабря). Спортсмену грозит штраф или арест на срок до 15 суток. Минеев тоже был в отделении, но никакого наказания не получил.

После произошедшего фанаты ММА и спортсмены задумались о том, не была ли драка постановочной. Боксер Андрей Сироткин уверен, что ее сценарий был прописан, а Исмаилов и Минеев — актеры. Слова Сироткина цитирует «Матч ТВ».

Старший брат и тренер Исмаилова Рамазан заявил, что потасовка с Минеевым не наигранная.

«Могу заверить вас, что это точно не постанова, я знаю ситуацию изнутри. У двоих бойцов побитое лицо, у Маги сечка под глазом, у Минеева бровь [рассечена], вы все это сами видели, сто процентов вам говорю, что это было все неожиданно», — сказал Рамазан журналистам издания «Спорт-Экспресс».

Реакция

Исмаилов после стычки не сказал ничего конкретного журналистам.

«Доигрался? Похоже, что да», — только заметил он.

Минеев никаких комментариев после потасовки не дал.

Брат и тренер Исмаилова Рамазан считает, что Минеев совершил унизительный поступок. По мнению Рамазана, так Минеев пытается всеми силами организовать бой с Исмаиловым, передает сайт Sport.ru.

Один из тренеров Минеева, Расул Магомедалиев, обратил внимание, что никто из «русских парней» не вышел помочь Минееву, пишет сайт Allboxing.

«Что обидно — ни один русский парень не вышел Вове помочь! Позор им всем, позор! Я дагестанец, мусульманин, если со мной человек от души общается, я с ним до конца пойду — без разницы, какой он веры. Какая разница, главное — будь человеком. Там же были ребята, которые общаются с Владимиром, тренируются, здороваются — почему они не помогли? Почему допустили этот беспредел?» — сказал Магомедалиев.

Президент промоушена AMC Fight Nights Global Камил Гаджиев сказал, что такого бардака не произошло бы, если бы бойцы решали все вопросы вдвоем, без кучи людей.

«Этот бой был всегда самым принципиальным. Все говорят: „Шлеменко, Шлеменко“. Конечно, Саня — одна из главных звезд в российском ММА, но он тут вообще ни при чем. Минеев против Исмаилова — только это», — сказал Гаджиев, его цитирует «Матч ТВ».

На потасовку отреагировали и другие спортсмены. Например, боец One FC Шамиль Абдулаев рассказал, что у атлетов часто бывают конфликты и это нормально. Печально, когда толпа нападает на одного.

«Обращение к тем, кто толпой нападает на одного, показывая явную неприязнь, нападая, как шакалы, которые ждут удобного случая. Вы позор Дагестана и всей России. После всего этого как вы можете называть себя мужчинами?» — сказал Абдулаев.

У бойца UFC Муслима Салихова после увиденной драки между Исмаиловым и Минеевым появилось желание «завязать с ММА». Об этом он написал в комментариях под постом Абдулаева.

Источник фото: скриншот комментариев под постом Шамиля Абдулаева

«Посмотрел на это шоу, даже в какой-то момент появилось желание завязать с ММА — просто это превращается в цирк в глобальном масштабе. Российские ММА разочаровывают все больше», — сказал Салихов.

Личные счеты

Противостояние Исмаилова и Минеева на слуху у любителей ММА уже несколько лет. Спортсмены уже встречались в октагоне в 2018 году. Тогда бой завершился вничью, но сами бойцы и их аудитория с результатами не согласились и ждали, когда смогут снова встретиться. Причиной такой недосказанности стала продолжительная раскрутка поединка, которая за несколько недель до боя вызвала довольно агрессивные обсуждения в соцсетях, а на пресс-конференции Исмаилов с Минеевым устроили потасовку.

В условиях такого ажиотажа ничья — совсем не тот итог, который хотели видеть и зрители, и сами бойцы. Почти сразу после поединка начались разговоры о реванше. Весной 2019 года спортсмены сцепились при встрече в турецком отеле. Потом они сообщили, что помирились.

Конфликт стал еще интереснее после того, как в 2020 году Исмаилов победил Александра Емельяненко и Ивана Штыркова, а также завершил контракт с АСА. Одновременно с этим Минеев завоевал чемпионский пояс Fight Nights Global (FNG) в среднем весе.

На днях Минеев вновь пытался вызвать Исмаилова на бой.

«Мага, что происходит? Когда? Когда мы подеремся? Я вам говорю: у Маги, по-моему, уже кишка тонка подраться со мной», — передавал слова Минеева сайт Sport24.