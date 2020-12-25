Бойца Исмаилова отпустили из полиции после драки на турнире в Москве

Бойцы ММА Магомед Исмаилов и Владимир Минеев устроили массовую драку на турнире Fight Nights Global Winter Cup в Москве. После разбирательств в отделении полиции спортсмена отпустили. Но он попал под административный протокол за мелкое хулиганство.

«Боец Исмаилов отпущен из полиции, на него составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП („Мелкое хулиганство“)», — привел ТАСС слова источника в правоохранительных органах.

Собеседник агентства добавил, что спортсмену теперь грозит штраф или арест до 15 суток. Решение о наказании будет выносить суд.

Исмаилов и Минеев устроили драку в октагоне, а затем потасовка стала массовым побоищем с участием зрителей. В результате соревнования остановили, а дерущихся пришлось разнимать сотрудникам полиции, пишет Ura.ru. Бойцов осмотрели врачи, которые не нашли серьезных травм.

Боец Иван Шпедт рассказал «360», что после турнира попал в больницу. По его словам, он получил спортивную травму во время боя. При этом СМИ сообщили, что боец получил сотрясение мозга, черепно-мозговую травму и переломом носа.