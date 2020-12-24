Массовая драка произошла на бойцовском турнире в Москве. Видео

Бойцы смешанного стиля (ММА) Магомед Исмаилов и Владимир Минеев устроили драку. Это произошло во время турнира Fight Nights Global Winter Cup в Москве.

Драка между спортсменами началась в октагоне и переросла в массовое побоище. После одного из боев Минеев вернулся в октагон и вызвал на бой Исмаилова — тот ответил на вызов и затеял драку. Вскоре после этого в клетку вбежали многочисленные болельщики, которые были на турнире.

Дерущихся разнимала полиция. В результате турнир пришлось прервать, бойцов осмотрели медики. Они установили, что спортсмены не получили серьезных травм.

В правоохранительных органах сообщили ТАСС, что участники отказались от медицинской помощи. При этом Исмаилов во время драки получил легкое повреждение носа. Бойцы не стали обращаться в полицию после завершения драки. РИА «Новости» сообщили, что Исмаилова доставили в полицию для разбирательства.

Минеев и Исмаилов уже встречались в рамках турнира Fight Nights Global 90 — это было в 2018 году. В тот раз поединок окончился ничьей.

За свою карьеру 30-летний Минеев одерживал победу над соперниками 14 раз. Кроме того, он один раз проиграл, и один матч закончил вничью. У Исмаилова победными оказалось 17 боев. При этом он потерпел два поражения и один раз сразился вничью.