Магомед Исмаилов победил Ивана Штыркова на ACA 115

Бой в полутяжелом весе между Магомедом Исмаиловым и Иваном Штырковым единогласным решением судей завершился победой Исмаилова. На пресс-конференции после встречи бойцы рассказали о своих впечатлениях.

По словам Ивана Штыркова, несмотря на поражение он понимает, что сейчас находится далеко не на своем пределе, как говорили многие после его крайних боев.

«Все прекрасно знали, что Мага лучше меня борется. Даже я это понимал, в каком-то смысле. Он борец. Он профессиональный борец именно в любительской борьбе, он борется с детства. Но то, что я смог защищаться […] я не пропустил ни одной позиции. Он не занял ни одну позицию: ни за спиной у меня, не держал меня больше 10-15 секунд. Я вставал, поднимался, и мы дальше бились, я видел, что Мага устает», — сказал Штрырков.

Он отметил, что те удары, которые он пропустил, не были критичными. По словам борца сейчас он «замотивирован как никогда».

Источник фото: телеканал «360»

Магомед Исмаилов, говоря о своем сопернике в бою, отметил, что Штырков хорошо дышит, хорошо борется и хорошо держит дистанцию.

«Я думаю, что это бой вечера», — отметил Исмаилов. По словам борца, бой стал для него сложным. Исмаилов также отметил, что считает прошедший бой «конкретным противостоянием».

Турнир ACA 115 прошел в Москве на «ВТБ-Арене».