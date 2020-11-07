Емельяненко опроверг слухи о депрессии и госпитализации из-за летнего боя с Исмаиловым. И поделился планами

Фанаты российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко забили тревогу, когда увидели новый снимок спортсмена на его странице в Instagram. Многие решили, что ему потребовалась помощь врачей. Однако четырехкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам уверил «360», что на самом деле с ним все хорошо. Более того, он заверил, что депрессией не страдает и готовится к переезду в новую квартиру.

По словам Емельяненко, фото с подписью «Завернули» было сделано из сауны, а не из госпиталя. За сутки запись набрала почти 35 тысяч лайков.

«Прекрасно все. Фотографии были не из больницы, а из сауны, это бассейн, неужели не видно. Со мной всегда было все нормально. <...> Это СПА, делали шоколадное обертывание, для удовольствия, попробовать», — рассказал спортсмен.

Емельяненко также опроверг слухи о своей депрессии. И добавил, что никогда не общался с бойцом Магомедом Исмаиловым, которому недавно проиграл.

«Да не, такого (депрессии и реабилитации — прим. ред) вообще не было. <…> Я вообще в больнице не был никогда. <…> С Магомедом мы не общаемся, мы знакомы, но мы не виделись ни разу», — признался боец.

Тем не менее недавно Исмаилов рассказал, что общался с Емельяненко и тот даже пригласил его на чай. В беседе с «360» спортсмен на это ответил: «Пусть приезжает». Также выяснилось, что спортсмена ждут большие перемены.

«Я занимаюсь переездом с одой квартиры на другую квартиру в Москве, у меня бардак везде», — сообщил самбист.

Как он сам отметил, переезжает на Рублевское шоссе. Поэтому сейчас боец занят бытовыми проблемами и скучать ему некогда. Однако про планы в карьере Емельяненко пообещал рассказать в скором времени.

Летом этого года состоялся бой между бойцом Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым. В результате Емельяненко проиграл в третьем раунде. После этого на какое-то время спортсмен забросил страницу в соцсетях и перестал давать комментарии. Окружение бойца и его поклонники начали поговаривать о депрессии и пристрастии к алкоголю.

В октябре по этому поводу высказался даже его противник по бою Исмаилов. Он написал в Instagram, что готов помощь самбисту. Спортсмен также добавил, что если он стал причиной падения какого-то человека, то готов сам поднять его.