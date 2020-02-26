Шли вброд и исчезли в море. Что известно о поисках мальчиков в Сочи

Двое подростков в Сочи пытались в шторм перейти реку вброд и пропали. Случайно на том же берегу сидели люди, но им не удалось спасти детей — они только успели заснять все на видео, а потом позвонить в МЧС. Сейчас мальчиков ищут на вертолетах, катерах и с помощью дронов. «360» собрал все, что известно на данный момент.

Дети на берегу

Двое детей пропали вечером 25 февраля, когда попытались перейти реку Псезуапсе, где она впадает в море. Об этом стало известно благодаря очевидице. Она рассказала РЕН ТВ, что сидела на берегу и снимала закат, когда обратила внимание на двух мальчиков. По ее словам, они пытались перейти реку вброд, но потом один споткнулся и оказался по грудь в воде. Второй мальчик попытался помочь другу и тоже споткнулся. Потом они пропали из виду.

Женщина тут же позвонила спасателям. Но шторм достигал четырех-пяти баллов, поэтому вечером ребят искали только на суше. Спасатели обследовали семь километров береговой линии. В поисках участвовали 144 человека и 17 единиц техники.

Поиски на воде

Утром на поиски ребят направили вертолеты, катер и квадрокоптеры. Сейчас задействованы более 200 человек, на месте исчезновения работает следственная группа, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Начальник управления МЧС России по городу Сочи Сергей Скрыльников рассказал журналистам, что поиски ведутся в 12-километровой зоне между поселками Солоники и Аше. По его словам, шторм сохраняется, но его сила снизилась до трех баллов. Температура воды составляет восемь градусов, передает РИА «Новости».

После исчезновения детей краснодарский Следственный комитет начал проверку. Уже известны имена подростков.

Проверку начали и в прокуратуре. По сведениям ведомства, оба мальчика учатся в восьмом классе — в средней школе №75 и коррекционной общеобразовательной школе-интернате №2 в Сочи.

«Прокуратура края проводит проверку причин и условий, способствовавших произошедшему, в ходе которой будет дана оценка своевременности и полноте мер, принятых спасательными службами, образовательными организациями, органом местного самоуправления по предупреждению несчастных случаев на воде с участием детей», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Родители обоих мальчиков находятся на берегу, где пропали их дети. С ними работают психологи.

«На место прибыли родители пропавших детей. С ними работали психологи ЮРПСО и всячески оказывали им помощь. Также дежурит скорая помощь. Родители находятся здесь, но они не идут на контакт», — рассказал Скрыльников.

Как пишут местные СМИ, одна из женщин узнала своего сына на опубликованном видео, но до сих пор не может поверить в его исчезновение.