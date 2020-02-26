Пропавших в сочинском море детей стали искать вертолетом

Вертолет приступил к поискам детей, пропавших на берегу моря в Лазаревском районе Сочи. Двое мальчиков 12 и 14 лет исчезли под волнами во время шторма.

Двое детей пропали вечером 25 февраля, когда попытались перейти реку Псезуапсе, где она впадает в море. В краснодарском МЧС рассказали, что спасатели обследовали семь километров береговой линии. В поисках участвуют 144 человека и 17 единиц техники, в том числе вертолет. Кадры с поисковой операции опубликовал Рен ТВ.

В пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю сообщили «Интерфаксу», что следователи выясняют обстоятельства исчезновения детей, проводится проверка.

Мальчики пропали в море во время заката. Очевидица рассказала, что пришла на берег полюбоваться видом и стала снимать закат на телефон, когда увидела там же двух мальчиков. По ее словам, они пытались перейти реку вброд, но потом один из них споткнулся и оказался по грудь в воде. Второй мальчик попытался помочь другу и тоже споткнулся. Потом они пропали из вида.

Женщина рассказала, что они пытались докричаться до ребят, но из-за сильного эха те их наверняка не слышали. После пропажи мальчиков очевидица сразу позвонила в МЧС.

Экстренные службы рассказали, что вечером 25 февраля на море в районе Сочи был шторм в четыре-пять баллов. Из-за сильных волн вечером детей искали только на берегу. Среди участников поисков заметили мать одного из мальчиков, передает Рен ТВ.