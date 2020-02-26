Пропавших в Сочи детей будут искать с помощью дрона

К поиску двух школьников, которых смыло волной в открытое море вечером 25 февраля в Сочи, привлекли беспилотник. Дрон принадлежит МЧС Краснодарского края. Поиски мальчиков продолжаются.

Как рассказали в МЧС Кубани, пропавших мальчиков ищут при помощи беспилотника ЮРПСО МЧС России. Всего в поисковой операции участвуют уже более 200 человек, среди которых сотрудники экстренных служб и добровольцы, сообщило РИА «Новости». Над морем детей ищут со спасательного вертолета, а утром, когда разгулявшийся ночью шторм поутих, в воды вышел спасательный катер. Поиски пока успехом не увенчались.

Два 14-летних школьника вечером 25 февраля решили перейти вброд речку Псезуапсе в поселке Лазаревское. Дети оступились — и их смыло в море. Очевидцы происшествия немедленно сообщили об этом в МЧС, срочно были организованы поиски. Операция осложнилась тем, что с вечера в море разыгрался шторм и для спасательной операции была фактически доступна только прибрежная полоса.

Следственный комитет организовал доследственную проверку из-за исчезновения детей. Как добавили в СК региона, в поисковой операции участвуют спасатели Лазаревского поисково-спасательного подразделения МЧС, сочинские правоохранители, многочисленные волонтеры. Поиски продолжаются.