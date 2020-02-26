Двух подростков смыло в открытое море в Сочи. Видео

В Сочи двух подростков 13-15 лет унесло волнами в открытое море во время шторма. До этого дети дурачились на небольшой возвышенности на побережье. Поиски пока не дали результатов.

Инцидент произошел вечером 25 февраля в поселке Лазаревское, который относится к Сочи, рассказали в МЧС. Дети пытались перейти вброд реку Псезуапсе, устье которой выходит в море. Очевидцы сняли на видео, как подростков смыло с островка. Кадры опубликовали в Telegram-канале «Плохие новости 18+».

Из-за шторма силой четыре-пять баллов спасатели не выходят в море. Они обследовали около семи километров береговой линии. С рассветом к поиску подростков подключат авиацию. Всего поисками школьников занимаются более 140 человек.

Краевое управление Следственного комитета начало проверку из-за исчезновения детей.

Пропавших мальчиков на данный момент уже ищут более 140 человек. Используется 17 единиц техники. Авиацию привлекут утром в среду, сообщили в МЧС региона.