Следователи установили личности унесенных в море в Сочи детей

Два 14-летних школьника пропали в районе Сочи: их смыло в море, когда они переходили вброд речку. Мальчиков ищут, поиски осложнил сильный шторм. Следователи уже установили имена пропавших приятелей.

Как рассказали в Следственном комитете Кубани, вечером 25 февраля 2020 года двое 14-летних мальчиков переходили вброд устье реки Псезуапсе в поселке Лазаревский. Школьники оступились и упали, течением реки их вынесло в открытое море.

«Один пошел, споткнулся и по грудь ушел в воду. Его начало уносить в море, так как река бурная, течение сильное. Другой мальчик хотел его вытащить, но тоже споткнулся. Первого мальчика накрыло волной и унесло в море метров на двадцать. Второй карабкался, но, видимо, силы закончились, и его тоже унесло», — рассказала очевидица случившегося. Ее слова привел сайт «Новая Кубань».

Мальчиков до сих пор не нашли. На их поиски брошены все возможные силы, но спасательная операция осложнена разыгравшимся на море штормом. В поисках детей участвуют спасатели Лазаревского поисково-спасательного подразделения МЧС, сочинские правоохранители, многочисленные волонтеры, подтвердили следователи.

В МЧС Кубани добавили, что с самого утра в море на поиск пропавших подростков вышел катер. Над морем кружит вертолет, на берегу работают экстренные службы и волонтеры.

«Поисковые работы продолжались всю ночь», — уточнили в МЧС. Но результата они пока не дали. Мальчиков ищут.