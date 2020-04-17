Россияне смогут купить жилье в ипотеку под 6,5%. Уже известно несколько условий

Президент Владимир Путин поручил запустить льготную ипотеку под 6,5% годовых. Так поддерживают строительную отрасль и людей, желающих купить квартиры. Но выдадут ее при нескольких условиях.

Оформить льготную ипотеку можно будет до 1 ноября 2020 года. Пониженная ставка сохранится во время всего периода выплаты кредита. Для программы выделят около шести миллиардов рублей. Ожидается, что мера поддержит как граждан, так и сферу строительства.

«В рамках такой программы можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до трех миллионов рублей в регионах и до восьми миллионов рублей — в Москве и Санкт-Петербурге», — сказал Владимир Путин.

В последнее время продажи недвижимости и темпы выдачи ипотеки сократились. Причин несколько: режим самоизоляции, падение нефтяных цен и рост волатильности на финансовых рынках. Строительной отрасли нужна поддержка от государства — например, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе со следующей недели введут новый регламент, по которому стройки смогут работать даже во время режима изоляции.

По прогнозам ДОМ.РФ, введение льготной ставки создаст дополнительный спрос примерно на 15 миллионов квадратных метров жилья. Как пояснил руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг, банки выдадут 250-300 тысяч займов.

«Всего в отрасль будет привлечено около триллиона рублей банковской системы и граждан. Причем необходимо отметить, что более трети из них вернутся в дальнейшем в бюджет в виде налогов», — уточнил Гольдберг.

В качестве первоначального взноса заемщик заплатит 20% от жилья. Оставшееся сроком на 20 лет предоставит банк. Как это работает для людей, видно на примере Подмосковья. Сейчас средняя ставка по ипотеке в регионе держится на уровне 8,99%, рассказал губернатор Андрей Воробьев. При покупке однокомнатной квартиры за пять миллионов ежемесячный платеж составляет 35,96 тысячи рублей. За двухкомнатную стоимостью восемь миллионов рублей — 57,54 тысячи рублей. Покупатели жилья по льготной программе заплатят 29,82 тысячи или 47,72 тысячи рублей в месяц.

Ипотека станет более доступной и ляжет меньшим бременем на семейный бюджет. Кстати, в Московской области в ипотеку покупается шесть из десяти квартир в новостройках Андрей Воробьев губернатор Подмосковья.

Где получить льготную ипотеку

Сбербанк примет участие в программе, как только правительство утвердит ее условия и определит дату начала, подтвердили «360» в Сбербанке. Сейчас в линейке их продуктов есть совместная с застройщиками программа субсидирования, уже позволяющая купить квартиру в новостройке по ставке 6,5%.

«Список застройщиков, а также жилые комплексы, по которым доступна ставка 6,5%, можно найти на сайте и в мобильном приложении „ДомКлик“», — добавили в пресс-службе.

В банке «Открытие» и Росбанке тоже планируют присоединиться к программе. «Банк сделает все возможное, чтобы участие в программе могло принять максимальное число клиентов, соответствующих требованиям, чтобы условия, порядок подачи заявки и оформления кредитов были максимально комфортными», — сказал «360» руководитель центра цифрового партнерского бизнеса Росбанка Игорь Дмитриев.

В ВТБ заявили, что уже принимают заявки на льготную ипотеку с первоначальным взносом от 20%.

«Мы рассчитываем выдать первый кредит уже в понедельник, 20 апреля, не дожидаясь утверждения постановления правительства. Это крайне своевременная инициатива по поддержке строительной отрасли, которая требует очень оперативной реализации», — сообщил «360» заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Условия для ипотеки под 6,5%

Льготная программа распространится только на россиян, которые ранее не оформляли такой заем. Ссуду выдадут исключительно на покупку нового жилья и всего один раз, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Второе — это жилье комфорт-класса. Мы будем вносить предложение — под комфорт-классом мы подразумеваем ограничение цены — жилье стоимостью до восьми миллионов рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и до трех миллионов — по всей стране», — добавил Хуснуллин.

Заявленная цель программы — поддержка строителей и помощь желающим приобрести собственное жилье. Поэтому рефинансирования по уже выданным ссудам ждать не стоит, сообщил «360» независимый ипотечный эксперт Сергей Гордейко.

«Снижение ставок по ипотеке на короткий срок необходимо для поддержания строительной отросли и помощи новым заемщикам», — подчеркнул он.

Участие в банков в программе будет добровольным. Тем, кто решит выдавать ссуды по ставке 6,5%, Минфин или ДОМ.РФ компенсирует разницу между нормативной и льготной ставками, добавил эксперт.

По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, регулятор планирует снизить ключевую ставку. А значит, после возвращения к нормальной жизни есть шанс, что ипотечные ставки продолжат опускаться. Но пока, чтобы отсечь ненадежных заемщиков, банки повысили первоначальный взнос по жилищным кредитам.